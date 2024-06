BMW série 3 berline et Touring : un second restylage qui ne touche pas à l'esthétique

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

L'embarras du choix

Si l’esthétique ne change pas, BMW accentue toujours un peu plus le statut premium de sa berline phare en élargissant le choix de configuration qui s’offre à la clientèle.

Ainsi, on trouve de nouvelles teintes de carrosserie Arctic Race Blau et Fire Red, trois nouvelles jantes en alliage de 19 pouces à rayons en Y et à rayons doubles, des selleries en cuir Vernasca ainsi que des selleries BMW Individual en cuir étendu Merino (disponibles en option). La sellerie M PerformTex fait ses débuts sur les sièges en combinaison avec la finition M Sport ainsi que sur les modèles M Performance.

A l’exception de nouveaux aérateurs, le design intérieur n’évolue pas non plus, BMW préférant là encore élargir les possibilités de personnalisation intérieure. BMW propose de nouveaux inserts décoratifs en Dark Graphite mat disponibles de série, ainsi que trois nouveaux inserts optionnels, en boiserie fine ou encore en carbone-aluminium. A cela s’ajoutent un nouveau revêtement en Sensatec optionnel pour le tableau de bord et l’éclairage d’ambiance désormais complété par un éclairage autour des buses d’aération centrales redessinées.

Place au tactile

Le BMW Curved Display est désormais complété par un nouveau design de volant avec méplat sur la partie inférieure avec palettes de changement de rapports. En option, un volant M gainé cuir avec méplat, surpiqûres aux couleurs de BMW M et repère visuel offre encore plus de sportivité. L’érgonomie a été repensée, notamment avec un nouveau BMW iDrive avec « QuickSelect » qui se veut plus simple à l’usage et plus intuitif. Alors que certains constructeurs remttent les commandes physiques, l'accent est clairement mis sur la commande tactile à l'aide de l'écran de contrôle et de la commande vocale. Le nouvel écran d'accueil avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement. Il s’agit de la dernière version 8.5 du système insallé sur l'écran central de 14,9 pouces ou le langage naturel via l'assistant personnel intelligent.

La dotation de série s’enrichi de la boîte de vitesses automatique Sport avec palettes (hors versions 18i et 18d), de l’alarme antivol, des sièges avant chauffants, du Parking Assistant avec caméra de recul et système de manœuvres automatiques et de la Personal e-SIM. Les versions M Performance accueillent également le vitrage calorifuge de série.

Des PHEV à l'autonomie électrique en hausse

Du côté des motorisations, les variantes Hybrides Rechargeables utilisent une nouvelle batterie haute tension issue de la Technologie eDrive de 5ème génération dont l'énergie utilisable a presque doublé, passant désormais à 19,5 kWh (capacité nette). L’autonomie électrique est désormais annoncée jusqu’à 101 kilomètres pour la Berline et 97 kilomètres pour la Touring en cycle combiné WLTP. Elles sont aussi dotées d'une nouvelle unité de charge permettant une recharge en courant alternatif triphasé pouvant atteindre 11 kW. La batterie haute tension peut désormais être entièrement rechargée en 2 heures 15 minutes.

Les nouvelles BMW 330e Berline et BMW 330e Touring sont toutes deux disponibles en version deux roues motrices (propulsion) et 4 roues motrices BMW xDrive. Combinaison d'un moteur quatre cylindres essence et d’un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses Steptronic à huit rapports, les 4 versions développent une puissance de 292 ch.

Des moteurs quatre et six cylindres essence et Diesel équipés de la technologie BMW TwinPower Turbo sont toujours au catalogue. Le moteur à essence six cylindres en ligne de 374 ch et le moteur Diesel six cylindres en ligne de 340 ch équipent les modèles BMW M Performance les plus puissants. Équipée du même bloc essence 3.0 turbo (B58) que la M340i, la M3 Competition M xDrive développe quant à elle 530 ch, soit 20 ch de plus qu'auparavant. Toutes les motorisations sont associées à une transmission Steptronic Sport à huit rapports. L’appelation i pour certaines versions essence est toujours d’usage, bien qu’elle soit vouée à teme à disparaître, BMW voulant éviter la confusion avec sa gamme électrique

Dotation de série en hausse

Au niveau des aides, L'équipement de série comprend le système anti-collision à basse vitesse, l'indicateur de limitation de vitesse et le Parking Assistant comprenant la caméra de recul, l’aide au stationnement et l’assistant de marche arrière Auto-reverse. Le Driving Assistant Professional, comprenant l’assistant de maintien de voie et le régulateur de vitesse actif ACC+ avec fonction Stop&Go, et le Parking Assistant Plus sont disponibles en option.

Le BMW Live Cockpit Plus, qui comprend le système de navigation BMW Maps, équipe de série les Nouvelles BMW Série 3 Berline et BMW Série 3 Touring. En option, le BMW Live Cockpit Professional est désormais doté de l'affichage tête haute BMW et du guidage intéractif avec "Réalité Augmentée" dans l’écran central ou le combiné d’instrumentations.

En essence, avec la 318i 156CV, les tarifs démarrent à 48.700 euros.

En diesel, avec la 318d 150CV, les tarifs démarrent à 50.700 euros.

Les PHEV commencent à 61400 pour la 330e 292 CV. La série 3 culmine à 120.000 euros avec la M3 Competition M xDrive de 530 CV. Il faut compter 1300 euros de plus pour les versions Touring break.