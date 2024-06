Alpina B3 GT/B4 GT : l'alternative raffinée aux M

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Alpina, la griffe GT

Résultat de cette coopération intégrée et renforcée, les nouvelles Alpina B3 et B4 GT sortent donc très rapidement dans la foulée des berlines séries 3 et 4 restylées par le constructeur bavarois,

L'étiquette « GT » est nouvelle, mais c'est celle qu'Alpina a utilisée l'année dernière pour les éditions épuisées de l'ancien B5 basé sur la série 5. Dans ce cas, cependant, les B3 et B4 GT sont des modèles de production Alpina réguliers, bien qu'ils apportent des changements significatifs par rapport aux B3 et B4 simples qu'ils remplacent.

Un moteur amélioré, mais symboliquement limité

L'une de ces améliorations concerne le six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur S58 (le même moteur que le M3/M4), qui reçoit une augmentation de puissance de 34 ch (35 ch) par rapport aux B3 et B4 standards, le portant à 529 CV. Signe des temps, et de son intégration à BMW, les Alpina ne dépassent plus en puissance les séries 3 et 4 de la société mère, puisque les les M3 et M4, sont évaluées à 530 CV dans leur version la plus performante. Pour un seul cheval vapeur, la hiérarchie est symboliquement respectée. Néanmoins, les Alpinas produisent cependant plus de couple, les poussant à 730 Nm contre les 650 Nm des BMW.

Ces chevaux supplémentaires rendent chacune des trois GT à transmission intégrale 0,2 seconde plus rapide dans le 0-100 que les voitures qu'elles remplacent, la berline B3 GT y parvenant désormais en 3,4 secondes, un dixième plus rapide que la M3 Competition xDrive, qui prend les mêmes 3,5 secondes que la familiale B3 GT et la B4 GT Gran Coupé. Ah, Alpina tient tête !

Les améliorations du châssis comprennent une barre anti-roulis arrière plus grande et des amortisseurs révisés sur les B3, ainsi que de nouveaux amortisseurs, des supports de suspension avant renforcés et un nouveau réglage pour la direction et le LSD arrière à commande électronique sur le B4.

Design : raffinement et subtilité

Tous les modèles sont désormais équipés de petits canards de style sport automobile et d'un séparateur à l'avant, d'un nouveau diffuseur noir brillant et de sorties d'échappement noires à l'arrière. Le B4 hérite des phares mis à jour du M4 rénové et des feux arrière 3D astucieux vus à l'origine sur le M4 CSL, et le B3 roule désormais sur les roues forgées de 20 pouces auparavant réservées au B4.

Le dernier design des roues forgées de 20 pouces est désormais également de série sur les modèles BMW ALPINA B3 GT. Les rayons très fins sont taillés en diamant et présentent un angle de contour prononcé vers le cache-moyeu de roue verrouillable. Les roues sont finies dans la couleur exclusive du design GT appelée Oro Tecnico.

À l'intérieur, Alpina continue de se démarquer par son raffinement, par rapport à la griffe « M » plus axée sur la sportivité brute. De nombreux détails reprennent la couleur design des modèles GT. Oro Tecnico est utilisé pour les coutures du volant, qui sont finies à la main dans le meilleur cuir LAVALINA. Les palettes de changement de vitesse ALPINA SWITCH-TRONIC sont de série en aluminium anodisé, les garnitures intérieures en fibre de carbone avec le logo discret ALPINA font désormais partie de l'équipement standard. Les modèles GT sont également équipés du nouveau volant sport avec un bord aplati en bas et un marquage central discret à 12 heures.

Une plaque d'immatriculation de production avec un numéro de série individuel est montée sur la console centrale - comme c'est l'habitude pour les automobiles BMW ALPINA - comme élément d'identification unique de chaque voiture de Buchloe. Un discret badge GT se retrouve sur le volant et les seuils d’entrée.