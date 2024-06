Pas encore officielle, la nouvelle Audi RS3 a déjà un record

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

5 secondes dans la vue à la M2 rivale

L’Audi A3 a été restylée en mas dernier, mais nous attendons encore la nouvelle mouture des versions S et RS. Toujours camouflé, le modèle de présérie Audi RS 3 a déjà établi dans le segment des compactes un nouveau record au tour à 7:33,123 minutes sur la Nordschleife. Frank Stippler, pilote officiel des Anneaux , spécialiste des courses de GT et triple vainqueur des 24 heures du Nürburgring, s’est chargé de la tâche. Le pilote de course et de développement d'Audi Sport a réalisé un temps de 7:33,123 minutes, battant de plus de cinq secondes le temps au tour le plus rapide actuel dans cette catégorie, qui était détenu depuis l’an passé par la BMW M2.

Ce record a été rendu possible par l'optimisation du comportement en virage, qui permet à la Nouvelle Audi RS 3 d'être encore plus agile et réactive, comme l'explique Frank Stippler :

« C'est la clé de notre succès. La Nouvelle Audi RS 3 tourne plus volontiers à l'entrée du virage grâce à un réglage fin - y compris la vectorisation du couple de freinage - qui permet au véhicule d'être positionné plus tôt et mieux pour la sortie du virage à partir du point de corde. Il en résulte un angle de braquage plus faible entre le point de corde et la sortie du virage, ce qui réduit les frottements et permet d'accélérer plus rapidement, et donc d'avoir plus d'élan et de vitesse dans les lignes droites suivantes »

Une préparation châssis aux petits oignons

La dynamique de conduite repose sur l'interaction entre le répartiteur de couple, qui assure une répartition entièrement variable du couple entre les roues arrière, le contrôle électronique de la stabilisation, le contrôle du couple en fonction des roues (vectorisation du couple de freinage) et les amortisseurs adaptatifs optionnels de la suspension sport RS. Le contrôleur modulaire de la dynamique du véhicule relie désormais les données de tous les composants pertinents pour la dynamique latérale avec une sensibilité encore plus grande grâce à un algorithme amélioré.

La puissance est toujours fournie par le cinq cylindres de 400 ch et 500 Nm de couple, associée pour la performance aux pneus Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick, au système de freinage en céramique de 19", à la suspension sport RS avec contrôle adaptatif des amortisseurs et à la configuration optimisée du châssis. La Nouvelle Audi RS 3 sera disponible à la commande début septembre et sera exposée chez les concessionnaires à partir du mois d'octobre.

Il faut s’attendre sans nul doute à une réplique prochaine de la BMW M2 qui vient d’être restylée avec un six cylindres en ligne poussé à 480 chevaux. La guerre continue.