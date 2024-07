Mini Cooper S finition "JCW" : en attendant la vraie

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Cette version JCW n'augmente pas les performances au-delà de la Cooper S standard. C'est un précurseur des variantes JCW à part entière, à la fois électriques et à essence, qui devraient arriver bientôt. La finition s’appuie sur l’héritage en compétition de Mini, qui s’est forgé au Rallye de Monte-Carlo dans les années 1960, puis se poursuit de nos jours avec une victoire de classe lors des 24 heures du Nürburgring en juin dernier.

JCW est partout, pour le style

Les améliorations extérieures de la version JCW comprennent un séparateur avant plus net et un nouveau diffuseur arrière, complétant le kit carrosserie sportif existant. La calandre noire brillante, ornée de l'emblème John Cooper Works, s'harmonise avec les accents noirs des composants aérodynamiques, du toit et des coques de rétroviseurs. La version JCW se différencie avec des jantes en alliage exclusives de 17 ou 18 pouces et des étriers de frein noirs ornés du logo JCW. Tout en partageant une ressemblance visuelle avec le modèle JCW à part entière, des différences subtiles, telles que des conceptions de roues distinctes et un aileron arrière révisé, distingueront les deux.

À l’intérieur, la version JCW dispose de nouveaux sièges sport recouverts d’un mélange de cuir synthétique et de tissu tricoté multicolore avec des accents rouges. Le tableau de bord fait écho à ce thème sportif avec une surface tricotée inspirée du drapeau à damier noir et rouge. Le reste est repris de la Cooper S, y compris l’écran d’infodivertissement circulaire OLED de 240 mm de diamètre et les modes Mini Experience configurables. Grâce aux nouveaux modes MINI Experience, l'ambiance intérieure peut être coordonnée individuellement. Dans le mode GO-KART inspiré de John Cooper Works, l'éclairage intérieur et l'écran central sont rouge anthracite.

Sous le capot se trouve le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de série produisant 204 CV et 300 Nm. La puissance est transmise aux roues avant via une transmission automatique à sept rapports, permettant un sprint de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.

Mini n'a pas encore révélé les prix de la Cooper S JCW Trim, qui sert de précurseur au modèle JCW à part entière lancé cet automne. La prochaine JCW offrira une amélioration significative des performances grâce à un moteur de 2,0 litres plus puissant et un châssis affûté. Pour rappel, la précédente génération (Mini IV) JCW avait un moteur poussé à 231 chevaux, et même 306 dans la version "Grand Prix" avec son kit aérodynamique encore plus affimé.

Le constructeur automobile a également confirmé une version JCW de la trappe électrique , élargissant sa gamme au-dessus de la Mini Cooper SE JCW Trim existante. La Mini en effet voit cohabiter thermique et électrique, contairement à ce qui fut initialement prévu, mais, comme pour d'autres, le retournement du marché EV a donné un sursis aux versions à essence. De surcroit, la Mini électrique devrait souffrir aussi des droits de douane réhaussés par l'Europe.