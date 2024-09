Mercedes finalise les essais de la PureSpeed

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Dans la même veine que Ferrari qui a lancé sa gamme Icona, ou encore Alfa Romeo qui a inauguré avec la Nuova 33 Stradale des réinterprétations modernes de modèles classiques de son histoire, Mercedes est sur le point de lancer une nouvelle série ultra-limitée de modèles inspirés du passé, Mercedes-Benz Mythos.

Le mythe des flèches d'argent

La première voiture de la série sera une PureSpeed, qui a fêté sa première mondiale en tant que concept-car à Monaco en mai 2024. La barquette rejoindra ainsi les Ferrari Monza et autres McLaren Elva. Des prototypes de ce modèle en édition limitée sont actuellement en phase d’essai. Le véhicule débute sur différentes routes du nord de l’Italie avant de se diriger vers le sud, sur la piste d’essai à grande vitesse de Nardò. Ce design radical, une voiture de performance biplace entièrement ouverte, sans toit ni pare-brise, est un hommage à la course automobile et doit faire ses preuves lors de ce programme d’essai sur un total de plus de 3 000 kilomètres. Avec une sortie pour 2025, on imagine que cette PureSpeed coïncidera avec l’année 1955, où Mercedes a remporté le championnat du monde de F1 mais aussi des voitures de sport - malgré la tragédie du Mans - avec la 300 SLR.

Inspiration de la F1

Les essais complets du véhicule sur la voie publique sont effectués en coopération avec le partenaire de projet Pininfarina, expert reconnu dans les projets spécialisés en petites séries. Basée sur la Mercedes SL, La biplace est équipée du système HALO, qui remplace le montant A classique. Comme en Formule 1, le système de sécurité optimisé sur le plan aérodynamique de la Mercedes‑AMG PureSpeed ​​se compose d'une barre courbée fixée sur la carrosserie du véhicule. Deux casques, également optimisés sur le plan aérodynamique, offrent une protection supplémentaire et ont été conçus et fabriqués exclusivement pour la Mercedes‑AMG PureSpeed.