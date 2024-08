Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

En vue de la Monterey Car Week, Maserati a présenté la Maserati MC20 Tributo Modenese. Comme son nom l'indique, ce modèle unique rend hommage à la ville de Modène, où se trouve le siège social du Trident, même si la fondation s'est faite à Bologne en 1914.

Bleu, noir, jaune

Cette MC20 présente un extérieur bicolore qui passe progressivement du bleu au noir et inversement, le tout complété par des accents jaunes – la couleur emblématique de la ville de Modène, que l’on retrouve aussi dans le fond jaune du logo Ferrari – cette couleur orne le Trident de la calandre et du montant arrière, des inscriptions MC20 sur les flancs ainsi qu’un liseré qui parcourt de part en part la voiture en surlignant le bouclier, les passages de roues et le diffuseur arrière. Autre élément distinctif, un immense Trident peint situé sur le capot, qui se fond dans la transition de couleur entre le bleu et le noir. Les détails distinctifs sont complétés par les roues noires qui contrastent avec les étriers de frein jaunes.

La famille au complet en Californie

Cette MC20 Tributo Modenese, comme la MC20 standard, est équipée d'un V6 biturbo "Nettuno" de 3,0 litres développant 630 chevaux. Le coupé accélère de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de plus de 325 km/h. La Tributo Modenese ne sera pas la seule MC20 en Californie, puisque la société présentera également la MC20 Icona, la MC20 Cielo, la Xtrema (version track day dérivée de la compétition) et une « nouvelle super voiture de sport » basée sur le modèle. Cette dernière fera ses débuts le 16 août et Maserati et s’inspirera de la MC20 de course engagée en GT2. Cela semble certainement être le cas, puisqu'un teaser précédent révélait des bouches d'aération sur les ailes avant, un séparateur en fibre de carbone et ce qui semble être un capot inspiré du sport automobile.