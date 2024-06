Lanzante TAG Championship

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

La TAG Turbo 911 de Lanzante a déjà fait parler d'elle, mais maintenant, la société, célèbre pour avoir développé la McLaren F1 GTR sur route, a rendu la Porsche à moteur V6 encore plus légère et plus rapide.

Appelées Championnat TAG et limitées à seulement trois exemplaires, chaque exemplaire commémore l'une des trois victoires de McLaren en Championnat de F1 dans les années 1980 (1984 avec Niki Lauda puis 1985/1986 avec Alain Prost). Lanzante entretient en effet d'excellents rapports avec le constructeur de Woking, et celui-ci lui a cédé 11 moteurs V6 TAG qu'il avait en stock. Le préparateur a ensuite fait appel aux services de Cosworth pour intégrer ce moteur dans la Porsche 930 Turbo.

Un moteur chargé d'histoire

Dans chaque chaque voiture se trouve un véritable V6 développé par Porsche (et financé par le groupe TAG, d'où son nom) dans les années 1980 avec un véritable pedigree de Formule 1. Le moteur de la voiture d'exposition rouge et blanche, Championship '85, peint pour correspondre au casque d'Alain Prost de 1985, a propulsé des voitures de course au cours des saisons '84, '85 et '86, remportant deux podiums pour Prost lors de sa victoire au championnat 1985. Puissant, fiable, compact mais aussi économe, le bloc TAG avait été déterminant dans le succès de McLaren.

De nouveaux pistons, bielles, soupapes, cames et systèmes d'admission et d'échappement révisés ont été installés pour être utilisés dans la 911, ainsi que de nouveaux turbos en titane qui permettent d'économiser 8 kg. Le championnat TAG est entièrement légal sur route, fonctionne avec du carburant ordinaire et utilise une boîte de vitesses Porsche 993 avec des rapports personnalisés.

La version du moteur utilisé précédemment était de 500 ch, pour un couple de 420 Nm,mais cette fois, Cosworth a réintégré une partie de la puissance, augmentant la puissance à 625 ch, tandis que la limite de régime de 9 000 tr/min passe à 10 250 tr/min. La puissance est transmise aux roues arrière via une transmission manuelle à six vitesses modifiée, installée à l'origine sur une 911 de génération 993, avec des rapports de démultiplication modifiés conçus pour garantir que les voitures peuvent atteindre une vitesse de 322 km/h.

Gain de poids

Les mesures d'économie de poids incluent le remplacement du capot, des portes, des pare-chocs de toit et des ailes d'origine par des équivalents fabriqués à partir de ce que Lanzante décrit comme de la fibre de carbone de qualité F1 , l'installation d'un système de freinage entièrement en carbone et de baquets Recaro en carbone, et la suppression des gadgets électriques inutiles comme le rétroviseur. moteurs. Cela permet de réduire la masse à seulement 920 kg, même si Lanzante a ajouté un arceau de sécurité et un système de climatisation léger,

Lanzante n'a pas révélé le coût exact, mais la première série de TAG Turbos avait coûté 1,5 million de dollar de pièces.