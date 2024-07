L'Infiniti QX60 perd son V6

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

L’Infiniti QX60 est sous sa forme actuelle depuis 2022, le constructeur ne profite pas de ce changement technique pour apporter des modifications esthétiques majeures de mi-cycle. On se contente d'une "Black Edition" qui ajoute un peu de style à la ligne existante.

Black Edition

De ce fait, le cadrage de la calandre, les longerons de toit, les appliques en bas de parechocs et de caisse ainsi que les jantes de 20 pouces passent tous au noir lustré. Les clients pourront choisir cette édition avec les tons noir minéral, blanc majestueux ou la nouveauté, gris Harbor. Avec l’Édition Noire et les modèles supérieurs de la gamme, le QX60 offre un système audio de conception Bose Performance à 17 haut-parleurs.

Que les acheteurs optent ou non pour le pack Black Edition, tous les modèles QX60 2025 seront livrés avec un nouveau porte-clés doté de fonctions de déverrouillage d'approche et de verrouillage à distance. De plus, les variantes du QX60 Luxe seront livrées de série avec un système audio à 17 haut-parleurs.

De nombreuses autres technologies sont intégrées au QX60 . Par exemple, tous les modèles sont équipés de série d'un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces doté d'Android Auto, d'Apple CarPlay et de la radio SiriusXM. Infiniti a également équipé le SUV d'un moniteur de vue panoramique avec détection d'objets en mouvement, d'un rétroviseur intelligent, de reconnaissance des panneaux de signalisation et de l'assistance ProPILOT avec prise en charge Navi-link pour la conduite sur autoroute à voie unique.

Deux pattes en moins, un moteur en question

Infiniti suit la tendance, en remplaçant le V6 du QX60 par un quatre cylindres turbocompressé. Le QX60 2025 adopte donc le même moteur de 2,0 litres à compression variable que ses petits frères, les QX50 et QX55, ce qui était déjà le cas pour le modèle commercialisé en Chine.

Le V6 de 3,5 litres de 295 chevaux est délaissé au profit du 4-cylindres de 2 litres turbo à compression variable qui offre moins de puissance à 268 chevaux, mais plus de couple, le tout associé à une boîte automatique à 9 rapports. Infiniti met en avant avec ce moteur un meilleur compromis entre puissance et consommation, mais les données de consommation sur le QX50, qui a déjà reçu ce moteur, n’ont pas été très convaincantes.

Le moteur VC-Turbo de Nissan, annoncé comme très efficient, ne semble pas répondre aux attentes, loin de là. D'ailleurs, aux Etats-Unis, une enquête a été ouverte par la NHTSA (National Highway Trafic Safety Association) concernant la version 3 cylindres de ce bloc, que l'on trouve notamment sur le Nissan Rogue. Les consommateurs se plaignent notamment de perte de puissance soudaine, de bruits de cognement, d’avoir retrouvé des parcelles métalliques dans le carter d’huile, lorsqu’il ne s’agit pas carrément d’une panne de moteur. Ils se plaingent également d’une consommation plus élevée que promise. Affaire à suivre...