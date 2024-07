Isuzu D-Max Mudmaster

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Le D-Max, un pick-up star

Isuzu est une marque dont on parle peu sur ce blog. Il faut dire que sa présence en Europe, et encore plus en France, est tout à fait confidentielle, avec quelques milliers d’immatriculations. Autrefois présent sur les segments des berlines, le constructeur s'est focalisé par la suite sur les utilitaires et les véhicules tout-terrain. Néanmoins, la marque japonaise a récemment rénové son pick-up star, le D-Max, lui donnant un style plus moderne et au final plutôt agréable sur ce segment peu propice aux chefs d’œuvres esthétiques. Mais le D-Max est un très gros succès sur certains marchés, notamment l'Australie et surtout la Thaïlande, où il s’en est écoulé, à 175.000 exemplaires en 2022. Isuzu produit même une version rebadgée Mazda BT-50. Le D-Max fait l’objet là-bas d’un véritable culte, avec des préparations tunées et même des versions de compétition, rien que ça…En 2025, une version électrique est même attendue.

Isuzu UK vient surtout de dévoiler une variante du D-Max appellée « Mudmaster », le « maître de la boue », équipée de presque toutes les modifications tout-terrain auxquelles vous pouvez penser.

Le pick-up d’Indiana Jones

Basé sur la version « V-Cross », le Mudmaster reçoit comme mises à jour un nouveau kit de levage qui soulève la voiture de 44,5 mm, une plaque de protection en acier renforcé et une prise d'air repositionnée qui agira comme un tuba lorsque vous pataugerez. Il y a aussi un treuil épais dissimulé derrière le pare-chocs avant, des sangles de remorquage supplémentaires et des planches de récupération des pneus. On dispose même de jerrycans supplémentaires pour ces voyages vraiment éloignés dans la nature et une pelle. De quoi survivre dans les environnements les plus hostiles à la conduite.

Le Mudmaster gagne également un peu plus de caractère esthétiquement, grâce à des lampes de calandre supplémentaires, une barre lumineuse, un auvent de plateau de chargement et des jantes alliages « Hurricane » de 20 pouces. Le Mudmaster a même droit à une livrée extérieure personnalisée juste pour que les gens sachent laquelle des innombrables éditions spéciales D-Max vous possédez.

Aucun changement de groupe motopropulseur n'est répertorié, il s'agit donc toujours du turbodiesel RZ4E à quatre cylindres en ligne de 1,9 litre produisant 161 ch et 360 Nm de couple, Le système 4 roues motrices standard s'associe soit à une transmission manuelle à six vitesses, soit à une transmission automatique à six vitesses.