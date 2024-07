Corvette C8 : nouvelle série spéciale pour le Japon

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Chevrolet vend la Corvette C8 au Japon depuis 2020. Cette huitième génération, la première à moteur en position centrale arrière, est aussi la première Corvette à être proposée en version conduite à droite dès sa sortie d'usine.

Les japonais semblent vraiment aimer les éditions spéciales. Plus tôt cette année, Chevrolet Japon a dévoilé deux nouvelles éditions spéciales baptisées Edition CERV 1 et Heritage Edition, chacune était limitée à seulement 20 Corvettes. C'est désormais au tour de l'édition « Red Flame ».

2 teintes, 2 styles

Au total, 40 Corvette Stingray seront proposées dans le cadre de l'édition Red Flame, réparties également entre coupés et cabriolets. La moitié d’entre eux seront finis en "Red Mist Metallic" tandis que l’autre moitié sera proposée dans une teinte noire "Carbon Flash Metallic". Les deux styles de carrosserie recevront les ensembles d’apparence du moteur avec le capot moteur Edge Red.

Tous les modèles coupé sont livrés de série avec des garnitures en fibre de carbone entourant le V8 central de 6,2 litres. Les versions cabriolets seront équipées d'un petit panneau transparent dans le compartiment moteur afin que les propriétaires puissent voir le V8 lors de l'ouverture et de la fermeture du toit.

Les 20 unités en teinte métallisée Red Mist sont livrées de série avec des bandes de course doubles sur toute la longueur et des roues en aluminium à 5 rayons peintes en Carbon Flash. Les autres caractéristiques comprennent des étriers de frein rouges et une sellerie beige clair pour l'intérieur. Chevrolet a également équipé les sièges baquets GT2 et l'ensemble de garnitures intérieures furtives.

La configuration des modèles Carbon Flash Metallic est un peu différente, moins axée "racing". Il est livré avec des jantes en aluminium à 20 rayons avec des bandes rouges, tandis que son habitacle est orné d'Adrenaline Red Dip, compensant la finition extérieure plus subtile.

Pour rappel, la C8 Stingray est motorisée par un V8 atmosphérique de 6,2 litres et 490 ch, voire 495 ch avec le pack Z51 Performance, associé à une boîte automatique à double embrayage à huit rapports.