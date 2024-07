Cadillac dévoile le concept électrique Sollei

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Exploration du design

Le véhicule, que John Roth, vice-président de Cadillac à l'échelle mondiale, qualifie d'"une exploration du design", est né de la volonté de la marque de luxe de repousser les limites de ce qui était possible avec des clients anonymes de la Celestiq, sur les véhicules haute performance en édition limitée Blackwing et l'Escalade IQ entièrement électrique.

"Le caractère de la marque commence à se révéler à travers les concepts, mais pour l'instant, il s'agit simplement de rechercher d'autres domaines de l'entreprise que nous pourrions potentiellement explorer et d'aider nos designers et nos fournisseurs à viser de nouveaux sommets avec ce type de véhicule", a déclaré Roth.

Le concept a été officiellement dévoilé à la Cadillac House de Vanderbilt, une installation récemment restaurée sur le campus du Global Technical Center de GM à Warren, où les clients viennent concevoir leur Celestiq à plus de 300 000 $ …. Le Sollei sera présenté à la suite à la Monterey Car Week pour y faire ses débuts mondiaux.

GM a accueilli certains clients de la Celestiq à Cadillac House à Vanderbilt, mais n'a pas précisé combien de clients travaillaient sur leur projet de véhicules sur mesure.

Le constructeur automobile "travaille à livrer" la Celestiq d'ici la fin de l'année, a ajouté le dirigeant, mettant en avant le fait qu’il s’agisse d’un processus. « Nous avons plusieurs clients qui suivent ce processus, et au fur et à mesure que ceux-ci se concrétisent, cela nous donnera une meilleure idée du moment où les véhicules seront effectivement produits. Nous n'avons pas encore de dates précises, car c'est encore un processus très fluide et flexible » a-t-il précisé.

Cadillac dévoile la Sollei alors qu'il se prépare à débuter les livraisons de l'Escalade IQ entièrement électrique avant de lancer la production de l'Opitq, un SUV compact d'entrée de gamme, avant la fin de l'année, et du Vistiq, un SUV à trois rangées, l'année prochaine.

Un véhicule inspiré par le soleil

La Sollei dispose d'un écran de 55 pouces et d'un intérieur inspiré par le soleil avec des panneaux de porte ressemblant à des rayons de soleil. Son extérieur crémeux et jaune rend hommage au patrimoine de Cadillac, puisque la finition "Manila Cream" était utilisée à l'origine sur les Cadillac de 1957 et 1958.

Les caractéristiques intérieures incluent un réfrigérateur à boissons avec une porte en verre motorisée accompagné de verres en cristal et, pour les amateurs d'observation des oiseaux, des appeaux en acrylique imprimés en 3D, un journal relié en cuir avec des illustrations d'oiseaux peintes à la main et une trousse en cuir pour les instruments d'écriture. La Sollei présente une gamme d'attributs inspirés du soleil, notamment un éclairage en forme d'éclat solaire, des motifs de sièges en rayons de soleil et un tissu de toit métallique appelé "Daybreak".

Il s'agit du premier concept de la marque à utiliser un matériau biosourcé innovant développé en collaboration avec MycoWorks, une société de biotechnologie qui développe des matériaux naturels haut de gamme à partir de mycélium fin.

L'entreprise utilise des matériaux issus du mycélium, qui est la structure racinaire renouvelable des champignons.

