Rolf Michl, Directeur Général d'Audi Sport : « Avec les Nouvelles Audi RS Q8 et Audi RS Q8 performance, Audi Sport GmbH associe la passion de la performance au prestige et à la facilité d'utilisation au quotidien pour créer une expérience exaltante »

Ce sont deux nouveautés qui sont présentées avec le RS Q8 d'une puissance de 600 chevaux, et la version RS Q8 Performance de 640 chevaux. En France, seul le RS Q8 Performance sera officiellement disponible. Les commandes, en Francen seront ouvertes dès le 27 juin pour un prix de 184 800 €. A ce prix on devra ajouter un gros malus CO2 puisque la consommation WLTP combinée est de 12,8 à 13,4 l/100 km selon équipements et des émissions combinées de CO2 en g/km de 291-304. 60 000 € de malus ! +30% sur la douloureuse.

Esthétiquement, l'Audi RS Q8 Performance bénéficie d'une nouvelle jupe avant avec des prises d'air énormes. La structure "nid d'abeille" est spécifique à ce modèle et une lame gris mat (noir brillant pour le RS Q8) finit de distinguer la face avant. L'arrière aussi est très expressif avec deux énormes sorties ovales noires brillantes qui signent le bas du bouclier, de même que le diffuseur. Pour le reste, pas de surprise, c'est un Q8.

Fini le RS Q8 en France

C'est sous le capot qu'il va se distinguer aussi. Le RS Q8 dispose du V8 bi turbo retravaillé, qui développe 600 chevaux en version "normale" et 800 Nm de couple disponible entre 2 200 et 4 500 trs/min. 3,8 secondes pour le 0 à 100 km/h. Véloce le pachyderme.

Quant à la version RS Q8 Performance, elle affiche 640 chevaux et 850 Nm de couple. Cela permet de gratter 0,2 seconde sur le 0 à 100 km/h pour un total de 3,6 secondes pour l'exercice. Audi a retravaillé la ligne d'échappement, notamment sur la contre-pression. C'est la pression générée par les gaz d'échappement et cela empêche l'écoulement de ces gaz. En baissant la contrepression, on améliore la sortie des gaz et le moteur peut développer plus de puissance. En plus, la ligne est plus légère, ce qui ne gâche rien.

L'Audi RS Q8 dans les deux versions dispose d'une transmission intégrale permanente Quattro. Le moteur est associé à une boîte tiptronic 8 rapports avec temps de passage de rapports raccourcis. La transmission utilise un différentiel central mécanique qui répartit la puissance 40% à l'avant, 60% à l'arrière. En cas de besoin, le couple peut basculer à 70% à l'avant, ou à 85% à l'arrière. Pour éviter le gite et le tangage du SUV, Audi le dote d'une suspension pneumatique à amortissement piloté. La hauteur de caisse a un débattement de 9 cm !

Audi ajoute une stabilisation active électromécanique eAWS. un moteur électrique de 1,5 kW est au milieu de la barre antiroulis. Il peut être déconnecté en ligne droite pour absorber les irrégularités de la route, puis s'activer dans les virages pour contrer les mouvements latéraux de la caisse. Pour le reste, plusieurs options sont au catalogue évidemment comme les packs RS rouge, gris ou bleu qui donnent la couleur des surpiqûres, mais aussi des ceintures de sécurité par exemple.

Notre avis, par leblogauto.com

Avec son restylage (léger) le RS Q8 ne change pas fondamentalement. C'est surtout le moteur qui est amélioré et la version Performance ajoutée. D'ailleurs, elle n'est pas ajoutée mais remplace, en France, carrément la RS Q8 "de base". Il restera la possibilité de l'acheter dans un pays d'Europe avant de l'immatriculer chez nous en s'acquittant du malus.

En revanche, un SUV qui devient le modèle thermique le plus puissant de la gamme Audi Sport, c'est un symbole.