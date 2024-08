Audi présente les nouvelles RS3 berline et Sportback

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Les traits de la RS3 toujours plus accentués

Audi parle de « sens en éveil » et un mot revient en boucle : « plus ». Visuellement, le design se veut en effet plus agressif et encore plus sportif, mais on commence à atteindre les limites de lifting de la « singleframe ». La fameuse calandre-signature d’Audi est plus plate et surtout plus large qu’auparavant, surtout au niveau de la bordure noire qui ceinture la calandre.

Tandis que les anneaux perdent leur brillant et se fondent en noir mat dans l’ensemble (de série, le brillant étant disponible en option), les deux prises d’air latérales sont également révisées comme des pinces, accentuées par des lames noires verticales. Les trois ouvertures au-dessous du capot, qui s’étendent désormais sur toute la largeur du véhicule ont pour but d’accentuer visuellement l’effet « voiture basse », Audi expliquant même que le design fait un clin d’œil à la monstrueuse Quattro S1 Pikes Peak de 1987. L’autre changement stylistique notable apparait dans la signature lumineuse des optiques qui se composent désormais de 24 éléments en forme de drapeau à damier, façon là aussi de rendre hommage au palmarès sportif de la firme aux Anneaux. Optiques qui sont dotés évidemment de la technologie Matrix LED.

A l’arrière, la partie basse évolue sensiblement également, toujours dans une forme de surenchérissement. Les réflecteurs latéraux font écho aux lames verticales de l’avant, le diffuseur est désormais marqué en son centre par un réflecteur rouge, tandis que les sorties d’échappement semblent plus protubérantes que sur la précédente version. Là aussi, la signature lumineuse des optiques évolue en forme de flèches.

Intérieur en contrastes

L’habitacle est dominé par des tons sombres, même si, comme on le voit sur la version photographiée, des éclairages viennent égayer certaines parties comme l’espace de rangement devant le levier de vitesses, la console centrale et les portes. L’éclairage en question est dit « planaire », avec une source lumineuse située dans le panneau de porte qui affiche des centaines de formes de losanges rétro-éclairés, gravés au laser et de différentes tailles, qui s’allument dynamiquement lors du verrouillage et du déverrouillage de l’Audi RS 3. Le tout peut être complété par des packages, en rouge ou en vert, qui viennent habiller les sièges, les buses d’aération ou encore les ceintures de sécurité.

Dominé par le thème de la sportivité, l’intérieur de la RS3 propose un nouveau volant aplati sur ses parties haute et basse, des sièges sport ou sièges baquets RS (en option), des éléments en carbone et affichages sportifs. Le panneau central du siège avec les surpiqûres en nid d'abeille RS est fabriqué en tissu microfibre Dinamica, qui est combiné avec du cuir Nappa perlé sur les appuis latéraux. Sous l'appui-tête, l'insert noir comporte un grand badge RS et, comme l'arrière du dossier en carbone mat, souligne la sportivité de l'Audi RS 3. L’affichage numérique, qui offre pléthore d’informations en temps réel, introduit un nouveau visuel encore plus expressif et spectaculaire, notamment pour le compte-tours qui est davantage mis en avant pour souligner les montées en régime.

Un châssis piloté toujours plus reactif

Côté mécanique, la RS3 s’appuie toujours sur le fameux 5 cylindres 2.5 litres TFSI de 400 chevaux, les ingénieurs s’étant cette fois-ci focalisés sur l’échappement pour produire un son encore plus corsé et affirmé.

Le comportement de la RS3 a été amélioré, Audi s’appuyant évidemment sur le record de la Nordschleife pour étayer ses dires. Grâce à des algorithmes plus fins, la RS3 bénéficie d’une optimisation et d’une réponse encore plus rapide du répartiteur de couple variable entre les roues arrière, du module de contrôle de stabilité et de la vectorisation de couple au freinage, le tout combiné aux amortisseurs adaptatifs de la suspension sport RS.

La RS3 profite de vitesses de passage plus élevées en virage et d’un survirage plus intuitif, qu ne repose pas uniquement sur l’accélération mais aussi sur l’angle de braquage. Tout cela est également facilité par l’apparition de nouveaux boutons sur le volant, un RS rouge à droite et un bouton avec motif drapeau à damier à gauche qui permet de basculer rapidement sur le mode Performance. Audi n’a pas oublié le confort non plus, même celui des sens, puisque le constructeur explique que le cuir et tous les matériaux employés à l’intérieur ont fait l’objet d’analyses chimiques poussés afin de proposer une odeur d’authenticité, mais oui !

Les nouveaux modèles Audi RS 3 Sportback et Berline, fabriqués à l’usine Audi d’Ingolstadt, seront présentés chez les concessionnaires français en Octobre et disponibles à la commande à partir de Septembre. Les prix de l’Audi RS 3 Sportback débutent à 75 600€ en France. Le supplément pour la version berline est de 1400 euros, soit 77 000€. A cela s’ajoute évidemment le malus…