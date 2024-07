Alpine fait payer cher sa Renault 5 E-Tech améliorée

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Enfin Alpine sort de la monoculture A110 avec l'A290. Cette "Renault 5 Alpine" des années 2020 est 100% électrique et promet, sur le papier, des sensations. Pour cela, elle va proposer deux niveaux de puissance moteur avec 180 et 220 chevaux. C'est à comparer avec la Renault 5 et ses 150 ch. L'inconvénient de ce surcroit de puissance, c'est l'autonomie légèrement amputée. De 408 km sur la Renault 5 autonomie confort (batterie de 52 kWh), on passe à 379 km WLTP en 180 ch et même 362 km en 220 chevaux.

Quatre offres sont disponibles pour cette nouvelle Alpine A290 :

A290 GT

A290 GT Premium

A290 GT Performance

A290 GTS

"Pour le lancement, une série limitée à 1 955 exemplaires baptisée « Première Édition » vient souligner le côté exclusif de cette citadine survoltée". L'entrée de gamme est l'Alpine A290 GT avec des jantes alliage 19 pouces Iconic chaussées de pneus Michelin Sport EV. Elle dispose d'un chargeur embarqué AC 11 kW bidirectionnel et peut atteindre 100 kW en charge rapide DC. A l'intérieur il y a déjà les sièges avant chauffants, la clim automatique et les ADAS obligatoires ainsi que le système Alpine Portal (écran haute résolution de 10,1 pouces).

L'A290 GT Premium est la GT avec un toit biton noir, un jonc de toit bleu mat et des étriers de frein avant bleu Brembo. A l'intérieur on a un système son Devialet, du cuir Nappa, volant chauffant, chargeur smartphone induction et un rétroviseur intérieur sans rebord et anti-éblouissement.

L'A290 GT Performance passe au moteur 220 chevaux qui lui fait faire le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Ici les étriers de frein Brembo sont Rouge Racing et elle passe aux pneus Michelin Pilot Sport 5. Elle a des éléments de design noir chromé. Cette version a les rétros extérieurs rabattables (!) et intègre l'Alpine Telemetrics (système de télémétrie intégré).

Enfin, l'A290 GTS veut allier le meilleur des deux mondes, entre raffinement et sportivité. En gros, c'est l'A290 Premium, avec la motorisation de 220 chevaux. Pour se distinguer, elle a des jantes 19 pouces Snowflakes noires et des étriers de frein Brembo Rouge Racing. A l'intérieur, il y a le système Devialet, mais aussi la télémétrie.

Evidemment, les prix sont différents à chaque fois. Bonne nouvelle, l'Alpine A290 est éligible au bonus électrique de 4000 € quelle que soit la finition.

A290 GT = à partir de 38 700 € TTC (34 700 € TTC bonus déduis)

A290 GT Premium = à partir de 41 900 € TTC (37 900 € TTC bonus déduis)

A290 GT Performance = à partir de 41 700 € TTC (37 700 € TTC bonus déduis)

A290 GTS = à partir de 44 700 € TTC (40 700 € TTC bonus déduis)

La série limitée "Première Edition" débute pour sa part à 46 200 € TTC (soit 42 200 € TTC bonus déduit).

Notre avis, par leblogauto.com

Il faut avouer que l'on aime bien cette Alpine A290. Elle rappelle sans souci la Renault 5 Alpine que certains ici on connu. On est dans la "populaire" un peu énervée, sans tomber dans la carricature. Ceux pour qui Alpine c'est forcément l'A110 se trompent. Rédélé a commencé en modifiant des 4CV (A106 par exemple) en changeant principalement le look.

Ici, il y a du rab de puissance avec un véhicule qui fait le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. C'est moins bien qu'une A110 "de base" (4,5 secondes) mais c'est déjà bien assez pour paumer son permis en moins de 10 secondes. Reste à l'essayer cette A290 qui fait tout de même payer cher son exclusivité.