[VIDEO] Nos images exclusives du Cupra Terramar

Un look inédit dans le segment

Le design extérieur du Cupra Terramar reflète l’esprit audacieux et sportif de la marque. Malgré ses dimensions compactes (4,51 m de long, 1,59 m de haut et 1,87 m de large), le SUV affiche une allure imposante et distincte dans le segment C premium. La calandre en forme de trapèze inversé, agrémentée d'une signature lumineuse triangulaire unique, renforce son caractère agressif.

On retrouve également des éléments stylistiques forts comme le capot façon « nez de requin » et les jantes surdimensionnées, le tout surplombé d’un becquet aérodynamique à l’arrière. Le logo Cupra, intégré dans un bandeau lumineux, devient une véritable œuvre d’art, soulignant un look résolument unique, avec des détails que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Des sièges superbes

L’intérieur du Terramar continue de surprendre avec un habitacle qui mise sur un raffinement unique, tout en conservant l’esprit sportif de la marque. Le volant multifonction, avec ses boutons dédiés au démarrage et aux modes de conduite, rappelle les voitures de sport haut de gamme.

Les sièges baquets, dotés de surpiqûres soignées et du logo Cupra, renforcent cette ambiance sportive. De plus, la marque se démarque par son engagement écologique avec l’utilisation de matériaux recyclés, notamment le Seaqual Yarn, issu de plastiques récupérés dans les océans. Côté technologie, le SUV est équipé d’un grand écran central regroupant toutes les fonctionnalités connectées attendues dans une voiture moderne.

De 150 à 272 chevaux

Sous le capot, le Terramar propose plusieurs motorisations hybrides, parfaitement adaptées aux attentes de 2024. Le modèle de base, doté du moteur eTSI de 150 chevaux, est également disponible en version hybride rechargeable avec une autonomie électrique d’environ 100 kilomètres.

Pour ceux en quête de plus de puissance, une version de 204 chevaux est disponible, tandis que les amateurs de performances maximales pourront opter pour la version VZ de 272 chevaux. Sur le papier, ce que l'on trouve sous le capot semble en adéquation avec l'état d'esprit inculqué par la marque.

Pour résumer Grâce à cette gamme de motorisations électrifiées, Cupra montre une fois de plus son savoir-faire en matière de véhicules au design sportif, et aux motorisations puissantes. Fabriquée à Gyor en Hongrie dans une usine Audi, elle arrivera sur nos routes dans quelques mois. On a déjà hâte d'en prendre le volant en attendant de connaitre toutes les informations, notamment les prix.

