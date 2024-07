Quel salaire faut-il pour obtenir un crédit auto ?

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Le crédit permet de faire face aux aléas de la vie

Au cours de sa vie, on est susceptible de souscrire plusieurs types de crédit. On peut, en effet, avoir besoin de financement pour son domicile principal, de façon classique, mais également pour un véhicule, ou pour certaines dépenses non planifiées. Crédit immobilier, crédit automobile ou crédit à la consommation, ces prêts suivent tous le même principe : un organisme financier vous avance de l’argent que vous devez rembourser échéance après échéance, avec des intérêts.

En fonction de la valeur des échéances, de la durée du prêt ainsi que du taux d’intérêt, vous allez pouvoir emprunter plus ou moins d’argent pour régler votre achat. Pour un leasing auto, la durée sera plus courte que pour une maison ou un appartement dont les crédits peuvent être sur 20 ans ou plus. Cela influe directement sur le montant disponible : plus on emprunte sur longtemps et plus la somme que l’on peut emprunter est importante, mais plus le coût total du crédit est important.

Pour savoir combien on peut emprunter pour financer l’achat de sa voiture, il va falloir fournir à la banque ou l’organisme prêteur plusieurs informations. Par exemple, toutes vos rentrées d’argent, salaires, pensions, aides et allocations, mais également de toutes vos dépenses, et même vos éventuels emprunts en cours. En effet, on considère souvent qu’un endettement maximal est atteint quand on consacre 1/3 de ses rentrées d’argent aux mensualités du ou des prêts que l’on a contracté. Cette règle des 33 % n’est pas gravée dans le marbre et on peut toujours argumenter que le « reste à vivre » après remboursement des échéances est suffsant. Mais, ce n’est pas simple.

Ainsi, avant de vous lancer aveuglément dans une recherche, ou pire, dans l’achat d’un véhicule à crédit, vérifiez bien votre capacité d’emprunt. Cela vous évitera un refus de financement alors que vous pourriez déjà avoir entamé les démarches d’achat et être déjà en train de rêver à votre futur bolide. Surtout qu’au crédit en lui-même peuvent s’ajouter des frais annexes et même une assurance pour couvrir certains risques et aléas.

Peut-on obtenir un crédit auto avec un faible revenu ?

En théorie, il n’existe pas de salaire ou de revenu minimum pour obtenir un crédit. Pour autant, disposer de rentrées d’argent confortables aident évidemment à décrocher son leasing. Toutefois, ce n’est pas parce que vous avez un revenu modeste que vous essuierez systématiquement un refus lorsque vous demanderez un crédit auto. Même avec 1200 € par mois de salaire, on peut espérer financer une automobile de 20 000 €.

En revanche, vous serez sans doute obligés de contacter plusieurs organismes pour en trouver un qui étudie votre dossier sérieusement. Et il faut bien préparer son dossier et son argumentaire pour convaincre la banque. Pas de miracle, vous serez vraisemblablement limité dans le montant empruntable et par conséquent sur le modèle automobile que vous pourrez acheter avec. En revoyant certains critères à la baisse, vous décrocherez certainement votre financement. Véhicule neuf ou d’occasion ? Grande berline ou voiture plus modeste ? Premium, généraliste ou low cost ? Etc. Autant de questions et de critères à se poser et déterminer avant d’aller voir votre banquier.

Attention tout de même à quelques aspects des crédits automobiles. On peut baisser ses mensualités en allongeant la durée du prêt. Mais, cela renchérit le coût total du prêt, et surtout, il ne faut pas oublier qu’un véhicule peut avoir une durée de vie limitée. Si on achète un véhicule d’occasion, on aura tendance à raccourcir la durée du prêt. Ce serait dommage, pour ne pas dire plus, de continuer d’avoir un crédit à payer si le véhicule est bon pour la casse.

Avez-vous pensé à la location ?

L’autre possibilité pour obtenir un véhicule neuf ou d’occasion sans avoir l’argent comptant, c’est la location longue durée LLD ou la location avec option d’achat LOA. Le principe est globalement le même dans les deux cas, à savoir que l’on paie un loyer mensuel pour utiliser un véhicule. Cela revient à payer une mensualité de crédit, à la différence près que l’on n’est pas propriétaire du véhicule. A la fin du bail de location, on n’a plus de véhicule.

L’intérêt de la LOA ou LLD est là encore de pouvoir conduire un véhicule récent, de gamme supérieure ou autre, sans avoir à débourser d’un coup la totalité du prix du véhicule.

Crédit auto, LOA, LLD, toutes ces formules ont un coût qu’il faut prendre en compte pour voir si cela vaut le coup ou non. Après tout, avez-vous besoin de cette marque de véhicule ? Ou de cette option hors de prix ? Si c’est le cas, alors regardez du côté des crédits auto.