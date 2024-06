Comment nettoyer un injecteur diesel ou essence ?

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Déjà, il faut repérer les signes de l’encrassement des injecteurs. Ces signes ne trompent pas et doivent vous alerter :

Fumées visibles à l’échappement

Ralenti irrégulier

Démarrage difficile

Trous à l’accélération

Consommation excessive de carburant

La fumée à l’échappement peut n’apparaître que lors de fortes charges, comme une accélération sur voie express ou autoroute. Si vous voyez une telle fumée dans votre rétroviseur, il est largement temps de prendre les mesures adéquates pour nettoyer votre moteur.

Le plus simple et le plus rapide est d’utiliser un additif carburant. Il en existe plusieurs, mais le nettoyant injecteur No Leaky est le seul qui soit « satisfait ou remboursé ». Un engagement qui rassure, non ? Surtout, pas de notice complexe à suivre ni de mécanique à faire, rassurez-vous. Il n’y aura rien à démonter sous le capot. Ouf !

La seule chose à faire est...de rouler normalement. Ainsi, quand vous êtes sur la réserve carburant, il faut verser l’additif dans le réservoir puis ajouter 35 litres de votre carburant habituel, essence ou gazole. Ensuite, vous roulez comme vous le faites habituellement, rien de plus. Evidemment, vous n’êtes pas obligé de le faire en un seul trajet. Le but est de retomber en réserve.

Et voilà ! Vous pourrez alors reprendre votre consommation habituelle de carburant et même partir en vacances l’esprit tranquille avec un moteur décrassé.

La seule solution pour décrasser les injecteurs

Certains garagistes vous ont peut-être déjà conseillé un « décalaminage ». Ce procédé par injection d’hydrogène dans l’admission d’air vise à décoller les dépôts de suie grasse qui s’accumulent sur les parois des cylindres, sur la tête des pistons, ou les soupapes. Sauf que l’élévation de température que cette injection d’hydrogène provoque n’est pas suffisante pour nettoyer les injecteurs et seul un additif carburant le peut.

Surtout, ces additifs ne coûtent que quelques dizaines d’euros et sont vite rentabilisés grâce aux gains de consommation qu’ils procurent, mais aussi en prolongeant la vie du moteur. Pour éviter d’encrasser de nouveau votre moteur, il faut utiliser du carburant de « bonne qualité ».

Mais rien ne vous empêche d’utiliser l’additif en prévention sans attendre que les fumées réapparaissent ou que votre moteur présente des trous à l’accélération.

L’injecteur, une invention de 1893

L’injecteur est pratiquement aussi vieux que l’automobile. C’est l’ingénieur Rudolf Diesel qui dépose le premier le brevet d’un injecteur. Son rôle est de pulvériser le carburant en fines gouttelettes pour un mélange carburant-air le plus homogène possible. Cela améliore l’explosion du mélange et donc l’efficience du moteur, sa puissance, la réduction de la pollution.

Avec les différentes inventions sur ce procédé, et l’avènement de l’injection électronique en 1967, l’injection est devenue plus précise, tant en matière de quantité de carburant injectée, que de temps d’injection. C’est pour cela que tout encrassement se ressent immédiatement avec un moteur qui ne tourne « plus rond ».

Cet encrassement est souvent dû à des résidus de combustion qui s’accumulent et gênent la bonne injection du carburant, provoquant les phénomènes que l’on a évoqué en début d’article. A la moindre alerte, n’hésitez pas.