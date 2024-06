Max Verstappen roi d'Espagne en F1

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

S'il y a eu une petite averse cette nuit sur Barcelone, le circuit de Montmelo est sec. Il y fait même beau et la chaleur se réinstalle tout en restant supportable. Qui gèrera mieux les pneus ? Ceux qui les surchauffent seront contents de cette température dans l'air de 22°, les autres moins.

Devant, on rappelle que c'est Lando Norris qui s'élance en pole devant Max Verstappen, Lewis Hamilton et George Russell. Les Ferrari sont en embuscade à la 5 et 6e place, devant les Alpine. Pour les Français, le but est de concrétiser une bonne qualification et marquer des points. Ce sera compliqué car derrière, d'autres pilotes et écuries espèrent bien aussi marquer.

Pour Albon, ce sera un départ depuis les stands. Williams a, en effet, profité de la mauvaise qualification en fond de grille pour changer des pièces sur le moteur du pilote Thäilandais. Espérons qu'il se passera plus de choses en piste qu'habituellement sur ce circuit de Barcelone.

Départ - 66 tours

19 pilotes partent en tendres, certains en neufs (au-delà du top 10) d'autres en rodés. Albon part en médiums. Stratégie décalée pour lui en tentant d'aller plus loin que les autres. Deux arrêts à priori prévus pour ce GP. Très bon départ de Norris qui serre de suite Verstappen. Incroyable Russell qui emmène plus de vitesse par l'extérieur ! Russell en tête alors que Norris et Verstappen se sont légèrement touchés.

Ocon a perdu une place en faveur d'Ocon alors que Hülkenberg a gagné 3 place et est 10e. Avec le DRS Verstappen se rapproche de Russell qui tente de protéger la corde et Max passe par l'extérieur. Sainz a passé Leclerc. Verstappen tape un gros coup et met Russell hors de la zone DRS. Voilà, les bagarres du début de course sont passées, on devrait rentrer dans un "train train de gestion".

Piastri et Gasly animent un peu la course avec le premier qui tente de passer le second pour le gain de la 7e place. Ocon observe à distance, gérant plus ses gommes à priori que les deux autres qui commencent à les abîmer. Magnussen est sur le dos d'Alonso qui a peut-être eu un contact au départ.

Tour 10/66

Sainz est revenu sur Hamilton. Magnussen rentre aux stands pour changer des gommes pour des mediums. Cela repassera par les stands. Arrêt très (trop) long pour la Haas. Zhou et Bottas ont aussi passé les mediums. Après 12 tours, Verstappen a 2,7 secondes d'avance sur Russell. Magnussen aurait volé le départ à priori. A suivre.

Perez remonte, mais difficilement. 10e pour le Mexicain. Ocon aux stands, Perez aussi ! Perez est resté en tendres, Ocon repart en mediums. Un tour après, c'est Gasly qui s'arrête. Long arrêt hélas ! 6,7 secondes avec un souci à l'arrière droit. Ocon l'a passé. 5 secondes pour Magnussen pour faux départ.

Russell plonge aux stands, comme Sainz. Très long arrêt pour Russell ! Il repart juste devant Sainz. Mediums pour les deux. Bon, l'animation n'est pas en piste mais dans les stands. Arrêt en 2,3 secondes pour Hamilton, il repart en mediums. Hamilton est reparti derrière Alonso qui ne s'est pas encore arrêté. Verstappen aux stands à la fin du 17e tour. 1,9 seconde d'arrêt ! Norris reste en piste et veut tenter l'overcut.

Norris, Leclerc et Piastri, le trio de tête, n'ont pas changé de gommes. Hamilton harcèle Sainz. Hamilton passe Sainz ! Sainz n'a pas fait de cadeau au septuple champion du monde qui a montré les crocs. Cela s'est touché et cela râle à la radio. C'est un aspect détestable de la F1 moderne.

Tour 20/66

Alonso passe aussi par les stands. Pendant ce temps, Gasly a repassé Ocon. Norris continue avec ses tendres. Serait-on tenté d'un seul arrêt ? Piastri passe par les stands. Mais repart 11e. Gasly et Ocon sont 7 et 8e comme au départ. McLaren joue avec le feu. Si Norris change de gommes maintenant, il sera derrière Sainz en 6e place. Norris rentre à la fin du 23e tour. Bon arrêt. Il repart en medium.

Leclerc est donc le dernier pilote en piste avec les tendres du départ. Il mène mais Verstappen est virtuellement en tête, à 4,5 secondes derrière la Ferrari. Leclerc repasse aux stands et repart 7e entre les deux Alpine, en mediums. Leclerc passe Gasly pour la 6e place. Norris passe Sainz juste avant. Norris vise toujours la victoire pendant que les Mercedes devraient se battre en piste sous peu. Pour Ocon menacé par Perez, le meilleur allié s'appelle Piastri qui est juste derrière la Red Bull. Mais la McLaren passe trop facilement.

Piastri n'a fait qu'une bouchée de Ocon qui n'a pas vraiment tenté de résister, n'étant pas sur la même stratégie. Russell laisse filer Verstappen qui compte 7 secondes d'avance. Norris revient toujours sur Hamilton.

Tour 30/66

Après quelques tours proche, Norris est désormais suffisamment près et dépasse Hamilton. Perez repasse par les stands après avoir passé Ocon. Norris va désormais s'attaquer à Russell. A l'arrière, les pilotes ont chaussé les pneus hards pour aller au bout. Magnifique dépassement de Norris sur Russell. Russell a protégé au virage 1 mais Norris fait l'extérieur. Russell ne se laisse pas faire et reprend les devants. Norris insiste, c'est propre entre les deux et Norris finit par passer.

A la fin du 36e tour, Russell rentre pour son deuxième arrêt. Sainz aussi ! Pneus durs pour les deux. Ils sont ressortis 7 et 8e, derrière Gasly. Russell passe assez rapidement Gasly et va tenter de profiter du "prime" de ses gommes pour gagner sur temps sur Norris et sur Hamilton. Ocon est repassé aux stands. Il repart 14e derrière Ricciardo. Gasly imite Ocon un tour après et repart 10e, en durs.

Ocon est sur Ricciardo et va tenter de le passer pour éviter de perdre du temps et potentiellement la 9e ou 8e place finale. C'est fait dans le 40e tour. Gasly a passé Zhou pour la 9e place. Russell se plaint déjà de ses pneus qui surchauffent. Cela risque d'être long à 23 tours de la fin de course. A la fin du 43e tour Ricciardo plonge dans les stands. Course assez fade chez VCARB. Les pilotes sont 18 et 19e.

Hamilton aux stands. Il repart derrière Sainz ! Mais en tendres ?! On a donc Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Gasly et Alonso pour le top 10. Alonso et Perez devraient s'arrêter et laisser passer les Alpine. 2,8 secondes d'arrêt pour Verstappen ? Pas si bon que cela pour Red Bull. Il repart aussi en tendres.

Tour 45/66

On demande à Norris d'appuyer sur le champignon pour passer Verstappen dans les stands. Mais cela va être dur. Russell passe Piastri pendant que Hamilton passe Sainz. Piastri aux stands, pour les tendres aussi. Il reste moins de 20 tours et c'est très jouable. Norris plonge dans la ligne des stands à la fin du 47e tour. 3,6 secondes d'arrêt. Ce n'est pas bon non plus chez McLaren. Leclerc a imité Norris. Verstappen reprend la tête de la course.

Derrière, Norris est ressorti juste devant Russell, heureusement pour le pilote McLaren. Hamilton est revenu sur Russell. Il est en tendres quand Russell est en durs. Cela semble inégal sur le papier. Au 50e tour, on a donc Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Piastri, Gasly, Ocon, Perez (qui vient de changer de gommes) pour le top 10. Perez pourrait dépasser les deux Alpine.

Allez, cela passe déjà sur Ocon. Le pilote Alpine va désormais tenter de conserver sa 10e place, mais Hülkenberg revient sur lui. Le pilote Haas a 5 secondes de pénalité donc Ocon n'est pas obligé de défendre becs et ongles jusqu'à l'accrochage. Norris tape dans ses gommes et on se demande s'il peut aller au bout comme cela.

Hamilton a passé Russell par l'extérieur au 1er virage. Bon, on a été un peu mauvaise langue, le GP est un peu animé pour une fois à Barcelone. Alonso dépasse Zhou. Mais l'Aston Matin est hors des points pour le moment. Chez Ferrari on a inversé les positions. Sainz, en durs, laisse passer Leclerc en tendres. 11 tours pour aller chercher Russell qui est 6,5 secondes devant.

Tour 56/66

Hülkenberg est désormais légèrement décroché d'Ocon, hors du DRS. Devant, Norris a signé le meilleur tour en course et continue de pousser. Mais il a 5 secondes de retard et 8 tours à parcourir. Perez est à 4,6 secondes de Gasly qui tient à sa 8e place. A la régulière, Gasly ne pourra pas faire mieux. Il est à 16 secondes de Piastri 7e. Leclerc remonte sur Russell, mais comme Norris et comme Perez il a 4,5 secondes de retard et les tendres vont commencer à rentrer dans le rang niveau temps au tour.

Norris ne remonte plus sur Verstappen. En revanche, Leclerc et Perez remontent, respectivement, sur Russell et Gasly avec 3,5 secondes. Mais à 4 tours 1/2 de la fin cela semble très compromis. 2,2 secondes pour Leclerc ! 2 secondes pour Perez. Cela va animer le dernier tour.

Cela n'aura pas suffit pour Leclerc. En revanche Perez a pu passer Gasly.

Arrivée du Grand Prix d'Espagne 2024

61e victoire pour Max Verstappen en carrière, la 7e de la saison. Beau grand prix plutôt animé pour le circuit de Barcelone. La leçon est que Norris et la McLaren semble très proche désormais. La Red Bull a un "souci" avec ses suspensions ce qui oblige souvent Verstappen à éviter les gros vibreurs. Norris prend le point du meilleur tour en course. Hamilton signe son premier podium de la saison et le 1er depuis le GP du Mexique 2023 !

Max VERSTAPPEN Lando NORRIS Lewis HAMILTON George RUSSELL Charles LECLERC Carlos SAINZ Oscar PIASTRI Sergio PEREZ Pierre GASLY Esteban OCON Nico HULKENBERG Fernando ALONSO Guanyu ZHOU Lance STROLL Daniel RICCIARDO Valtteri BOTTAS Kevin MAGNUSSEN Alexander ALBON Yuki TSUNODA Logan SARGEANT

Classement pilotes 2024

Lando Norris prend la 2de place du classement mondial à Leclerc. Devant, Verstappen continue de creuser l'écart et compte désormais 69 points sur son dauphin. Derrière, les places ne changent pas, sauf Ocon qui dépasse Albon pour la 16e place. Trois pilotes sont encore Fanny.

Max VERSTAPPEN 219 points Lando NORRIS 150 points Charles LECLERC 148 points Carlos SAINZ 116 points Sergio PEREZ 111 points Oscar PIASTRI 87 points George RUSSELL 81 points Lewis HAMILTON 70 points Fernando ALONSO 41 points Yuki TSUNODA 19 points Lance STROLL 17 points Daniel RICCIARDO 9 points Oliver BEARMAN 6 points Nico HULKENBERG 6 points Pierre GASLY 5 points Esteban OCON 3 points Alexander ALBON 2 points Kevin MAGNUSSEN 1 point Guanyu ZHOU 0 point Valtteri BOTTAS 0 point Logan SARGEANT 0 point

Classement écuries 2024

Niveau constructeur, avec 29 points contre 18 pour Ferrari, Red Bull augmente son avance et a désormais 60 points. C'est "faible" quand on voit la domination du début de saison, mais Perez n'est pas au niveau de son coéquipier. McLaren a marqué 25 points. Si l'écurie perd du terrain sur Red Bull, elle en gagne sur Ferrari et confirme être la première formation du moment (plus de points sur les trois derniers GP que Red Bull).

Derrière, Alpine dépasse HAAS pour la 7e place. Mais il faudra confirmer les bonnes choses vu au Canada et en Espagne. Alpine marque 7 point en trois GP contre 8 à VCARB. La 6e place en fin de saison possible ?