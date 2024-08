Malgré son crash, Kimi Antonelli confirmé chez Mercedes en 2025

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Prodige ou feu de paille ?

Mercedes et Toto Wolff avaient raté Verstappen que tout le monde jugeait trop jeune pour la F1. C'est ce qui fait que Red Bull s'est précipité pour le signer malgré son âge. Cette fois, Mercedes n'a pas envie de laisser passer celui que l'on considère comme un prodige bien qu'extérieurement il n'a rien prouvé de probant. Mais l'oeil extérieur n'a pas les infos complètes pour déceler les talents.

L'Italien va donc remplacer le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui file chez Ferrari pour un dernier défi. Antonelli vient tout juste d'avoir 18 ans le 25 août dernier et est actuellement en Formule 2. Sa courte carrière est assez "météorique". Champion de Formule 4 italienne et allemande en 2022 avec Prema, il est champion l'année suivante de FRECA (Formule Régionale European Championship by Alpine) et sa version au Moyen-Orient.

Pas de passage par la F3 pour le jeune Antonelli, mais un saut directement en Formule 2, toujours avec Prema. Pour le moment, Antonelli n'a que deux victoires (une en sprint et une en course principale) et pointe à la 7e place avec moitié de points que le Français Hadjar (filière Red Bull). Mais, Antonelli domine son coéquipier qui n'est autre que Olie Bearman, protégé de Ferrari qui ira chez Haas l'an prochain en "pouponnière" au côté de Esteban Ocon.

Colapinto, Bearman, Antonelli, génération dorée de la F2 2024

Prema place donc ces deux pilotes en F1. Bearman a 34 points, Antonelli 84. Et même si on enlève le résultat de l'Arabie Saoudite quand Bearman remplaçait Sainz en F1, Antonelli devance Bearman.

Mercedes croit beaucoup en Antonelli et lui a construit un programme sur mesure pour l'amener en F1 rapidement en lui permettant de tester "d'anciennes" F1 d'il y a plusieurs saisons. Là où on prend un petit coup derrière les oreilles, c'est quand on lit que Russell sera le pilote "senior" de l'écurie. Rusell n'a que 26 ans...

Kimi Antonelli a participé hier aux essais libres #1 du Grand Prix de Monza. S'il a montré un bon rythme d'entrée de jeu, il s'est fait piéger par la Parabolique. Plusieurs autres pilotes se sont fait piéger là, mais Antonelli n'a pas su récupérer la Mercedes qui a fini dans les barrières. George Russell regardait cela depuis les garages puisque c'est lui qui a passé sa voiture pour l'occasion.

Désormais, Mercedes va devoir travailler avec le jeune pilote pour le calmer et lui apprendre à gérer la pression. Cela reste tout de même un coup de poker pour Mercedes. Mais, c'est comme cela que l'on décèle les prodiges aussi. Dernier pilote potentiel en F1 l'an prochain, Isack Hadjar doit remporter le championnat et espérer qu'Helmut Marko soit bien luné pour passer chez VCARB à la place de Ricciardo (ou patienter que Tsunoda s'en aille ?).