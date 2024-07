F1 2024 Autriche GP : Russell profite du clash Verstappen-Norris

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

La saison 2024 devient intéressante et pourrait prendre une tournure nouvelle. La Red Bull n’est plus aussi dominatrice et si Max Verstappen est encore le solide leader du championnat, il est clairement mis sous pression, notamment par Lando Norris, et cela se voit dans les incidents qui sont survenus lors du grand prix d’Autriche. Il s’agit peut-être d’un tournant aussi dans cette rivalité.

Départ

Le poleman Verstappen a conservé sa position jusqu'au virage 1, menant devant Norris et Russell. Lewis Hamilton s'est battu avec Sainz dans les premiers virages, tandis que la McLaren de Piastri a été forcée au virage 4 par Sergio Perez de Red Bull dans le premier tour et est retombée septième.

Victime collatérale de ce forcing de Perez, Charles Leclerc de Ferrari a été contraint de s'arrêter au stand après son contrat avec Piastri au premier virage qui a endommagé son aileron avant. Le début d’une course galère pour le monégasque, qui a étrangement perdu sa grinta depuis la victoire à Monaco.

Alors que Verstappen se mettait rapidement hors de portée du DRS de Norris, Hamilton dépassait Russell pour la troisième place au virage 3 au troisième tour, mais Russell reprenait son bien au virage suivant en profitant du DRS.

Premiers arrêts, ça chauffe déjà

Hamilton a été le premier des favoris à rentrer aux stands au 22e tour, mais a franchi la ligne blanche à l'entrée de la voie des stands, suivi par Perez. Hamilton a reçu une pénalité de 5 secondes pour sa transgression, tandis que Perez a également reçu 5 secondes supplémentaires pour excès de vitesse dans la voie des stands.

L'Aston Martin de Fernando Alonso a expulsé Zhou Guanyu au virage 3 au 20e tour et a reçu une pénalité de 10 secondes. L’Aston Martin a clairement régressé et l’espagnol est moins fringuant depuis quelques courses. Non seulement sa domination nette sur Stroll s’est évaporée, mais Alonso a commis une course brouillonne.

Le premier moment tendu, prémices du futur clash, est survenu lors de la première salve d’arrêts. Verstappen menait de 5,7 secondes alors que les deux leaders ont choisi de s'arrêter dans le même tour, mais Norris a dû bloquer les roues pour éviter Verstappen qui a été relâché imprudemment par son stand, ce qui a promu Piastri en tête. Piastri s'est arrêté quelques tours plus tard, rejoignant la sixième place.

Verstappen a fait l'objet d'une enquête pour dégagement dangereux et porté son avance de 7 secondes, mais a été finalement blanchi par les commissaires sportifs. Russell est passé troisième, optant pour plus de médiums pendant ce relais, alors que tous les autres sont passés aux durs.

Une bagarre Norris-Verstappen intense !

Russell a lancé le deuxième cycle d'arrêt au stand au 47e tour, passant aux durs. Piastri double Hamilton par l’extérieur au virage 6 du 48e tour. Superbe !

Verstappen s'est arrêté en tête au 51e tour avec 7,4 secondes d'avance, mais a perdu du temps car le pneu arrière gauche ne se détachait pas du premier coup, et Red Bull a ensuite dû le retenir pour permettre à Norris de passer dans la voie, afin de ne pas reproduire un « unsafe release ». Cela a mis Norris – qui avait des médiums neufs par rapport aux montes usagées de Verstappen – à moins de 3 secondes.

Mis sous pression de façon inédite, et se plaignant d’un manque flagrant de grip, Verstappen s'est bloqué et a failli sortir au virage 4 lors de son tour suivant, ce qui a aidé Norris à entrer dans sa zone DRS au tour 54. Il s'est rapproché au virage 3 lors du tour suivant, forçant Verstappen à défendre dans la zone de freinage.

Norris a plongé au virage 3 au tour 59 mais a dû rendre sa position alors qu'il coupait large dans le run-off, les commissaires notant qu'il dépassait les limites de la piste.

Quatre tours plus tard, Norris attaque de nouveau mais pousse son rival hors-piste . Verstappen est passé au-delà des vibreurs et a conservé sa position. Le Britannique dit qu’il était devant mais son ingénieur lui dit qu’il a poussé son rival hors-piste.

Au 64e tour, Norris a pris l’aspiration et s’est décalé sur l’extérieur pour aborder le freinage du virage 3, mais Verstappen, louvoyant encore sur les zones de freinages, s’est déporté et a heurté l’avant gauche de la McLaren. Verstappen a subi alors une crevaison de l’arrière gauche, alors que Norris avait son aileron avant et une crevaison à l’arrière droit, avec une roue abîmée !

Cahin-caha, Verstappen est rentré aux stands pour changer de gommes et a écopé de 10 secondes de pénalité pour l’accrochage, tandis que Norris, la mort dans l’âme, devait renoncer ! Pendant ce temps, Piastri a pris la seconde place en faisant un extérieur magnifique à Sainz dans le virage 6, comme sur Hamilton plus tôt !

Russell opportuniste

En embuscade, George Russell a cueilli les lauriers de cet affrontement en remportant sa 2e course, devant Piastri, Sainz, Hamilton et donc Verstappen 5e. Nico Hulkenberg signe un incroyable résultat pour Haas avec la 6e place, devant Perez, Magnussen (tir groupé exceptionnel de Haas), Ricciardo et Gasly, qui arrache le dernier point après une bataille très rude avec Esteban Ocon. En l'absence de consignes, le duel entre les deux Alpine a été intense, mais leur a fait perdre du temps sur Haas, qui fait le break. Le « ciao » à la radio de Gasly, après s’être défait de son équipier, en dit long sur l’ambiance qui règne au sein de l’écurie française…

La tension monte

Evidemment, Verstappen et Norris avaient des points de vue différents sur l’incident :

Verstappen "Pour moi, ce n'était pas un mouvement sur le freinage", déclare Verstappen. "Parce qu'à chaque fois que j'ai bougé, je n'étais pas encore en train de freiner. Bien sûr, vu de l'extérieur, c'est toujours comme ça, mais je pense que je sais assez bien ce qu'il faut faire dans ce genre de scénario. De plus, certaines de ces voitures sont capables de freiner très tardivement."

"Ce n'est pas toujours comme ça qu'on fait la course, mais je pense que le virage ici s'y prête. J'ai aussi été dans l'autre position, où l'on se lance. Je pense que le mouvement que nous avons fait ensemble était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je l'ai vu arriver bien sûr, alors j'ai défendu un peu l'intérieur. Et puis au freinage, nous nous sommes touchés avec les pneus arrière et nous avons tous les deux crevé, ce qui est évidemment quelque chose que l'on ne veut pas voir se produire."

Lando Norris :

"Je m'attends à un combat rude contre Max. Je sais à quoi m'attendre. Je m'attends à de l'agressivité, à ce que l'on repousse les limites et ce genre de choses, mais les trois fois, il a fait des choses qui peuvent facilement causer un incident. Et d'une certaine manière, c'est un peu irréfléchi, il semblait un peu désespéré de son côté. Il n'a pas besoin de l'être, il a beaucoup de victoires, mais il était un peu désespéré et faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas me laisser passer. Je sais qu'il va être agressif, je ne suis donc pas surpris, mais je m'attendais à une bataille rude, juste et respectueuse, et je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il m'a offert."

"Le problème, c'est qu'il y a toujours un peu de mouvement, mais il réagissait complètement à ce que je faisais", a-t-il ajouté. "Et une fois que vous vous êtes engagé de manière si agressive sur les freins, vous ne laissez pas de place pour vous désengager et laisser un peu plus de marge au milieu d'une zone de freinage. Une fois que vous vous êtes engagé, vous vous êtes engagé. Il bougeait, ce qui m'obligeait à bouger et donc à bloquer [les roues] ou à faire quelque chose [pour l'éviter]. Mais à chaque fois, avant qu'il ne bouge, je n'était pas en blocage, je n'était pas en train de perdre le contrôle, ou ce genre de choses."

"Mes manœuvres étaient correctes jusqu'à ce que je doive réagir à quelque chose qu'il faisait au milieu d'une zone de freinage et je ne peux pas... Vous n'avez pas d'adhérence, vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes sur le fil du rasoir, de vous ajuster et de contrer ce genre de choses. En même temps, si je ne suis pas capable de bouger comme je le faisais, il y aura encore plus de collisions. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas à moi de décider. Je suis content de ce que j'ai fait. Je ne changerais rien."

Un incident qui pourrait égratigner la relation Norris-Verstappen, même s'il faut prendre en compte le fait que nous avons ici des réactions à chaud

"Je ne sais pas, cela dépendra de ce qu'il dira" explique Norris." S'il dit qu'il n'a rien fait de mal, je perdrai beaucoup de respect pour lui. S'il admet... oui, d'avoir été un peu stupide, de m'être rentré dedans et d'avoir été un peu irréfléchi d'une certaine manière, alors j'aurais un peu de respect pour lui. Mais c'est toujours difficile à accepter quand on se bat pour la victoire et que j'essaie d'être correct de mon côté et qu'il ne l'a pas été. Je ne sais pas, je ne pense pas à ça. Je ne me soucie pas de ça actuellement. Je suis juste déçu pour l'équipe."

Championnats

Au championnat, Verstappen reste solide leader avec 237 points contre 156 à Norris.

Avec les déboires de Leclerc, qui n’a marqué que deux points lors du sprint et qui comptabilise 150 unités, ça se resserre derrière avec son équipier Sainz (135). Avec sa méforme actuelle, Perez continue de chuter. Lui qui était 2e du championnat après Miami est désormais 5e avec 118 points, et voit se rapprocher Piastri (112), Russell (111) tandis que Hamilton, en regain de forme, est encore loin suite à son début de saison transparent, avec 85 points.

Red Bull s’en sort bien malgré les incidents et la contre-performance de Perez, et conserve le leadership des constructeurs avec 355 points. Ferrari, qui est dans le dur depuis le Canada, est encore 2e avec 291 points mais McLaren se rapproche à grands pas avec 268 unités, et encore avec Norris qui a perdu au moins 18 points ici. Mercedes est à 196 points. Derrière, la bonne opération est pour Haas qui marque 12 points d’un coup et repasse Alpine pour la 7e position.