F1 : Haas prolonge son partenariat avec Ferrari

La relation entre Haas et Ferrari remonte à leur première saison de F1 en 2016, les deux parties ayant disputé ensemble 178 Grands Prix depuis. Le nouveau groupe motopropulseur de la F1 pour 2026 verra l'actuel moteur à combustion interne hybride turbocompressé V6 de 1,6 litre complété par une puissance électrique accrue et des carburants entièrement durables.

"Je suis ravi de prolonger notre relation avec la Scuderia Ferrari jusqu'en 2028", a déclaré Ayao Komatsu, directeur de l'équipe Haas F1 Team. "En tant qu'organisation, nous n'avons jamais couru qu'avec des groupes motopropulseurs Ferrari et avoir cette stabilité continue dans la prochaine série de réglementations sur les groupes motopropulseurs est un élément clé de notre développement continu.

« La relation avec la Scuderia Ferrari a toujours été particulière pour nous : ils ont joué un rôle déterminant dans la genèse du programme dès les premiers jours et ont continué à être un partenaire technique précieux pour nous au cours des neuf dernières saisons.

"Je suis ravi que nous ayons maintenant plus de saisons à venir et mes remerciements vont à [le patron de l'équipe Ferrari] Fred Vasseur et à bien d'autres de la Scuderia Ferrari pour avoir continué à faire preuve de confiance dans notre projet.

"Cette annonce n'est qu'un autre exemple de l'ambition à long terme de MoneyGram Haas F1 Team – notre investissement et notre croissance dans le sport se poursuivent."

Un duo peut-être 100% nouveau en 2025

Haas a atteint son sommet avec une cinquième place au classement des constructeurs de F1 en 2018 et occupe la septième place à mi-parcours de la campagne 2024, ayant enchaîné deux très bonnes courses en Autriche et en Angleterre, avec deux 6e places de Niko Hulkenberg. L'équipe a récemment annoncé qu'elle ferait courir à temps plein Oliver Bearman, le remplaçant remarqué de Carlos Sainz en Arabie Saoudite, dès 2025, Nico Hulkenberg se dirigeant vers Kick Sauber et l'avenir de Kevin Magnussen restant à confirmer. Le nom d'Esteban Ocon revient de plus en plus comme potentiel successeur du danois dans le second baquet.

Depuis quelques jours, Haas était au cœur d’une rumeur faisant étant d’un rapprochement avec Toyota, qui aurait pu envisager de revenir en F1 via du branding puis ensuite un investissement technique, ce qui néanmoins avait posé des questions en raison justement du partenariat Ferrari. Il s’est avéré finalement que ces rumeurs étaient infondées et que les discussions avec Toyota concernaient une exploitation possible de leur soufflerie, basée en Allemagne à Cologne.