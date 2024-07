F1 : Ferrari place Ollie Bearman chez Haas en 2025

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Il a beau ne pas être dans le peloton de tête de la Formule 2 2024 (14e pour le moment), Bearman suscite les convoitises. A 19 ans, Bearman a enfin goûté à la victoire cette saison en remportant la course sprint en Autriche. De façon amusante, il est coéquipier chez Prema de Kimi Antonelli qui lui est couvé par Mercedes. D'ailleurs on évoque Antonelli poussé par Mercedes dans une écurie satellite (Williams ?) ou carrément dans le grand bain.

Pour Haas, c'est le premier baquet qui est confirmé pour la saison prochaine. Hülkenberg a été recruté par Sauber (futur Audi) et Magnussen pourrait retourner voir ailleurs s'il y a des bagnoles à bazarder hors de la piste. Pour le second baquet, on évoque régulièrement Ocon, Sainz ainsi que quelques prétendants hors F1.

Ollie Bearman n'ira pas chez les Rouges de suite. Il va falloir qu'il apprenne l'école de la patience alors qu'il a goûté à la F1 avec Ferrari directement. Le contrat avec Haas est "sur plusieurs années" (2, c'est déjà plusieurs). Et on devrait donc avoir Bearman chez Ferrari (s'il confirme les espoirs) quand Hamilton partira (ou Leclerc ?).

La F1 sera en Angleterre ce weekend, à Silverstone. L'endroit parfait pour annoncer cette titularisation pour Haas et le pilote anglais.

A quoi sert la Formule 2 ?

Eternelle question des formules de promotion : à quoi servent-elles réellement ? Depuis sa création en 2009, le championnat de Formule 2 devait permettre de préparer les futurs grands de la F1 (mais aussi d'autres sports auto). Si on regarde le palmarès des champions, on a Leclerc, Russell et Piastri qui sont en F1. Schumacher et De Vries y sont passés fugacement (Schumacher pourrait, gros conditionnel, revenir avec Alpine) et Drugovich est pilote de réserve Aston Martin.

Pourchaire qui a été chercher le titre, sans doute une saison trop tard, s'est fait fermer la porte au nez. Pourtant des pilotes issus de la F2, il y en a en F1. Norris a été vice-champion derrière Russell. Sargeant a terminé 4e de la F2 2022 derrière Lawson, mais a eu "l'opportunité de ses sponsors" pour aller chez Williams pendant que Lawson se désespère d'avoir un baquet de titulaire chez VCARB (Toro Rosso).

Albon est le 3e larron de la saison 2018 (Russell-Norris-Albon) et doit au "fantasque" Marko sa place de titulaire chez Toro Rosso (à la place de Hartley cramé par le système Helmut). En 2020, c'était Tsunoda qui se frottait à la F2 avec une 3e place au général derrière Schumacher et 1 petit point derrière Callum Ilott. Zhou lui aussi est passé par la F2 sans être "flamboyant" alors que beaucoup voyaient en lui un futur très grand (et couvé par Renault).

Bref, la Formule 2 n'est pas "LA" porte d'entrée vers la F1. Gagner ou finir sur le podium du championnat ne vous ouvre pas les portes du "pinacle du sport automobile" et terminer au-delà de la 10e place ne vous ferme pas cette porte. La preuve avec Bearman qui pour le moment est 14e, certes avec un forfait lors de son remplacement de Carlos Sainz.