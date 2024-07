F1 : Esteban Ocon s'engage avec Haas à partir de 2025

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Haas avait annoncé la semaine dernière que Kevin Magnussen partirait à la fin de la saison, laissant un siège vacant pour lequel le Français était pressenti depuis plusieurs mois déjà.

Fin de l'aventue en bleu

Pour Esteban Ocon, c’est aussi un soulagement après une saison 2024 difficile tant sportivement qu’humainement. Au-delà d’une A524 ratée et d’une situation délicate au sein de la structure, les relations compliquées avec Pierre Gasly se sont cristallisées avec l’accrochage de Monaco et sa mise à l’index publique par Bruno Famin qui avait promis de « trancher dans le vif », au point d’envisager une course de suspension au Canada, sans compter aussi sur le « bashing » dont il a été l’objet sur les réseaux sociaux et une réputation de mauvais « team player » qui lui colle à la peau et a pu le désservir dans les négociations. Tout cela n’a pas déclenché mais seulement précipité une rupture avec Alpine officialisée début juin, et qui était déjà consommée depuis un certain temps. L'histoire avec les bleus avait commencé d'abord au temps des jaunes, en 2020.

Protégé de Mercedes, Ocon avait cependant peu de chances de récupérer le baquet de Lewis Hamilton, Mercedes préférant miser sur l’espoir Antonelli ou tenter de récupérer Max Verstappen, qui semblait proche de quitter Red Bull au moment où l’affaire Horner faisait rage. Les atermoiements de Carlos Sainz, qui retarde son choix entre Audi, Mercedes, Red Bull et même Alpine, qui s’est invitée dans la pêche à l’espagnol, a aussi pesé dans la balance, pour sécuriser une place et ne pas se retrouver dindon de la farce. Les rumeurs l’ont envoyé aussi chez Williams, voire chez Audi qui n’a pas encore recruté de 2e pilote aux côtés de Nico Hulkenberg, mais la piste Haas était évoquée déjà depuis plusieurs mois.

Le leader de Haas ?

Avec 146 départs en carrière à son actif pour Manor, Force India, Renault et Alpine – dont trois podiums et une première victoire en Hongrie en 2021, le Français fera office d’homme d’expérience pour le nouveau duo Haas en 2025, qui a également promu le jeune Oliver Bearman, pigiste remarqué en Arabie Saoudite où il avait remplacé au pied levé Carlos Sainz. Après une saison 2023 calamiteuse, Haas présente un bien meilleur visage cette saison et vient de renouveler son partenariat longue durée avec Ferrari, ce qui a pu séduire et mettre en confiance Ocon dans son choix, même s’il peut être considéré comme une « reculade » en termes de progression de carrière.

Détail qui a pu aussi peser dans la balance, Esteban Ocon a déjà travaillé avec Ayao Komatsu, directeur de l'équipe Haas, puisque le patron japonais a cotoyé Ocon lors de son premier test de F1 en 2014 avec Lotus à Valence.

Le directeur de Haas a déclaré :

"Je suis ravi que nous ayons retenu les services d'Esteban Ocon pour Haas. Je connais évidemment ses talents depuis longtemps et notre histoire personnelle remonte à la première course d'Esteban en Formule 1 – j'étais son ingénieur de course ce jour-là avec Lotus. Il a montré ses talents à l'époque grâce à de solides performances dans les catégories juniors – il venait de remporter le Championnat d'Europe de Formule 3 2014. « Esteban est devenu un talent confirmé en Formule 1 et bien sûr un vainqueur de Grand Prix. L'expérience qu'il apporte, non seulement grâce à sa propre base de talents mais également en travaillant pour une équipe de fabricant, nous sera bénéfique dans notre croissance en tant qu'organisation. Il était vital que nous ayons un pilote expérimenté aux côtés d'Oliver Bearman l'année prochaine, mais Esteban n'a que 27 ans – il est encore jeune et il a aussi beaucoup à prouver. Je pense que nous avons un duo de pilotes affamés et dynamiques et j’ai hâte d’accueillir Esteban chez Haas pour 2025. »

Le propriétaire Gene Haas a ajouté :

« Il était important pour moi que nous ayons un pilote avec un pedigree connu en Formule 1, et en tant que vainqueur de Grand Prix, Esteban répond sans aucun doute à cette mission. Esteban a fait ses preuves dans les équipes pour lesquelles il a couru en tant que quelqu'un qui est continuellement dans le mix et qui marque des points – c'est cette continuité sur laquelle nous souhaitons capitaliser alors que nous recherchons des gains de performances accrus sur la piste. Nous avons un mélange de jeunesse et d'expérience dans notre futur équipage de pilotes et je suis impatient de voir les résultats. »

Esteban Ocon a déclaré :

« Je vais rejoindre une équipe de course très ambitieuse, dont l'esprit, l'éthique de travail et l'indéniable trajectoire ascendante m'ont vraiment impressionné. Je tiens à remercier Gene Haas et Ayao Komatsu pour leur confiance et leur soutien, ainsi que pour nos échanges honnêtes et fructueux ces derniers mois. Sur une note plus personnelle, je suis très heureux de travailler à nouveau avec Ayao, car il a fait partie de mes débuts lorsque je suis entré dans une voiture de Formule 1 lors de mes années Lotus Junior il y a plus de 10 ans. Haas a des projets passionnants et des objectifs clairs pour l'avenir, et j'ai vraiment hâte de travailler avec tout le monde à Kannapolis, Banbury et Maranello et de faire partie de ce grand projet."

Dernières places très disputées

Sur le marché des transferts, restent à pourvoir un baquet chez Williams, un chez Racing Bulls, un chez Stake/Audi, un chez Alpine, et surtout un chez Mercedes pour remplacer Hamilton. Carlos Sainz, très courtisé et à laffût, reste la clé de voûte du mercato, sa décision conditionnant le destin de bien d'autres pilotes. Quant à Red Bull, bien qu’il ait été reconduit pour 2025, Sergio Perez n’est en rien sûr de garder sa place après la série noire qu’il est en train de vivre cette saison. Le grand prix de Belgique sera décisif, car Red Bull a déjà montré par le passé, notamment avec Pierre Gasly, qu'elle n'avait aucun état d'âme.