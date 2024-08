F1 : Alpine promeut Jack Doohan aux côtés de Pierre Gasly en 2025

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Alpine a tenté de recruter Carlos Sainz pour 2025 mais ils ont perdu face à Williams, Sainz signant un contrat pluriannuel avec la célèbre équipe britannique juste avant les vacances d'été. Les pistes de Bottas ou d’un retour de Mick Schumacher ont également été évoquées, mais l’écurie a préféré du « sang neuf ». Cela laissait au constructeur français un choix simple : promouvoir en interne afin de prouver que son académie de pilotage pouvait amener un pilote des formules juniors à la Formule 1, surtout après le camouflet de la perte d’Oscar Piastri en 2022. On peut aussi évoquer Zhou, qui est arrivé en F1 via Alfa Romeo Sauber ou Christian Lundgaard qui a finalement atteri en Indycar. L'académie Alpine débouche enfin sur quelque chose. Les plus cyniques diront que c'est un choix par défaut, Briatore ayant minimisé l'importance du choix du pilote qui, selon lui, "ne fait pas la différence pour le moment", en comparaison des défis techniques et organisationnels que l'écurie doit surmonter.

La patience a porté ses fruits

L'Australien – fils du quintuple champion du monde moto Mick Doohan - a terminé deuxième en F3 en 2021 et troisième en F2 en 2023. Son palmarès n’a rien de phénoménal, mais son expérience passée au sein du team a sans doute pesé dans la balance. Il a réalisé six séances d'essais libres 1 pour l'équipe, participé aux tests de fin de saison d'Abu Dhabi, testé la voiture aux spécifications actuelles lors d'un test de pneus Pirelli et terminé plus de 10 jours dans une voiture de spécification 2022 sur divers circuits à travers le monde. Son expérience compte aussi des centaines d'heures dans le simulateur, y compris tous les vendredis lors d'une course européenne pour aider l'équipe à calibrer les réglages pour le week-end de course. Il connaît le nouveau patron de l'équipe, Oli Oakes, qui a couru pour son équipe Hitech en F3 asiatique en 2019 – cela devrait donc faciliter l'intégration, d'autant plus qu'Oakes a de l'expérience avec de jeunes pilotes.

Alpine est en phase de reconstruction après 18 mois tumultueux qui les ont vu perdre la quasi-totalité de leurs cadres supérieurs au sein des équipes de direction, techniques et sportives. Les changements incessants de personnel combinés à des performances difficiles sur piste et à l'incertitude quant à leur futur approvisionnement en moteurs (Alpine évalue la possibilité de fermer sa division de groupes motopropulseurs et de prendre des moteurs Mercedes clients à partir de 2026) ont rendu difficile l'attraction de pilotes expérimentés.

Un an pour assurer sa place

Il est logique de tirer profit de leur investissement dans la jeunesse en faisant la promotion de Doohan et en lui donnant une chance de réussir pendant qu'ils sont en transition. Des sources affirment qu'il s'agit d'un contrat d'un an et que c'est donc à Doohan de prouver qu'il mérite de rester en 2026 et au-delà. N'oublions pas que Flavio Briatore est à la manoeuvre et que des résultats devront arriver très vite, sinon le siège éjectable peut rapidement se déclencher. Demandez à Roberto Moreno. C’est en tous cas plaisant de voir enfin une nouvelle tête, alors que la promotion semble de plus en plus compliquée depuis quelques saisons pour les jeunes issus de la F2. Malgré leurs titres de champion respectivement en 2022 et 2023, Felipe Drugovitch et Théo Pourchaire en savent quelque chose…

Jack Doohan

« Je suis très reconnaissant de la confiance et de la confiance de la haute direction de l'équipe. Il y a tellement de travail à faire pour être préparé et prêt et je ferai de mon mieux en attendant pour absorber autant d'informations et de connaissances afin d'être prêt pour l'étape supérieure. C'est extrêmement satisfaisant d'être le premier diplômé de l'Académie alpine à prendre part à la course avec l'équipe et je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui m'ont soutenu tout au long du chemin pour faire de cela une réalité.C'est un moment excitant, un jour de fierté pour ma famille, et j'ai hâte de tout comprendre et de travailler dur dans les coulisses."

Oliver Oakes, le nouveau directeur de l'équipe Alpine

"Nous sommes très heureux de promouvoir Jack au volant à partir de la saison prochaine et, ce faisant, de lui donner l'opportunité de montrer ses compétences et son talent en Formule 1. Jack deviendra le premier pilote à être diplômé de l'Alpine Academy et à occuper un poste de pilote de course au sein de l'équipe, ce qui est donc exceptionnellement agréable pour l'équipe et son parcours de jeune pilote.Personnellement, j'ai travaillé avec Jack en 2019 et je suis pleinement conscient de son talent brut et de son potentiel. C'est un travailleur très acharné en coulisses et son engagement est extrêmement apprécié par toute l'équipe.Aux côtés de Pierre, nous avons un équipage bien équilibré avec une bonne combinaison entre l'énergie de la jeunesse, l'expérience et la vitesse pure."

Du côté du plateau 2025, la situation est quasiment bouclée. Andrea Kimi Antonelli doit être annoncé par Mercedes à Monza. Helmut Marko de son côté a quasiment confirmé que Liam Lawson serait dans une voiture de la galaxie Red Bull en 2025, probablement chez Racing Bulls. Ce qui veut dire que quelqu’un parmi Perez, Ricciardo et Tsunoda ne sera pas là en 2025. La pression !