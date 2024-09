Adrian Newey chez Aston Martin : l'annonce est imminente

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

C’est l’un des sujets qui tient le plus en haleine le paddock de la F1 depuis plusieurs mois. Après avoir été un temps pressenti avec Ferrari, l’ingénieur Adrian Newey, concepteur à succès des Williams-Renault des années 90, puis des McLaren-Mercedes de l’époque Hakkinen-Coulthard, et bien sûr des Red Bull depuis près de 20 ans, rejoindra Aston Martin dès 2025.

Un pont d'or

Papa Stroll a cassé la tirelire. Une source d'Aston Martin a déclaré à BBC Sport que Newey s'était engagé à long terme avec l'équipe, sous la forme d'un contrat de cinq ans d'une valeur possible de 30 millions de livres sterling par an, y compris les bonus. On parle aussi d’une implication directe dans la société Aston Martin, dont il deviendrait un actionnaire. Cela permet sans doute de comprendre ce qui a pu freiner du côté des rouges.

Newey, qui a négocié en avril une sortie anticipée de son contrat de directeur technique de Red Bull, commencera à travailler début mars. Son arrivée est un coup de maître pour le propriétaire d'Aston Martin, Lawrence Stroll, qui a beaucoup investi dans l'équipe avec l'ambition d'en faire un prétendant au championnat du monde Stroll a financé une nouvelle usine à la pointe de la technologie, comprenant une soufflerie, a employé une série d'ingénieurs de haut niveau et a obtenu que Honda soit son partenaire moteur d'usine à partir de 2026. L'équipe compte également le double champion du monde Fernando Alonso sous contrat jusqu'à fin 2026.

Newey s'est bâti une réputation de plus grand concepteur de F1 de l'histoire après avoir remporté 12 championnats de pilotes et 13 titres de constructeurs. Atypique dans ses méthodes de travail, il a notamment la réputation de prendre le pas sur ses rivaux au début d'une période de nouvelles réglementations. L'accord qu'il a négocié pour quitter Red Bull, avec qui il était sous contrat jusqu'à fin 2025, lui permet de rejoindre une autre équipe à temps pour avoir un impact significatif sur la conception qu'ils produiront pour 2026.

La prochaine "dream team" ?

Newey sera le responsable de la conception d'une équipe qui a beaucoup investi dans le talent d'ingénierie ces dernières années. La « Task Force » comprendra aussi l'ancien directeur des moteurs de Mercedes, Andy Cowell, qui deviendra directeur général le 1er octobre, ainsi que l'ancien directeur technique du châssis de Ferrari, Enrico Cardile, qui commencera à travailler dans son rôle de directeur technique à un moment non spécifié en 2025. Le directeur technique d'Aston Martin est Dan Fallows, qui a rejoint l'équipe en avril 2022 après avoir travaillé comme aérodynamicien sous Newey chez Red Bull de 2006 à 2021.

Le transfert de Newey devrait aussi alimenter la machine à rumeurs sur le marché des pilotes, et notamment le cas Verstappen. Alors que Red Bull semble se diriger vers une fin de cycle de sa domination, et que les tensions internes sont clairement apparues depuis l’affaire Horner, l’avenir de Max Verstappen est l’objet de nombreuses spéculations.

Mercedes n’a pas caché son envie de recruter le leader de Red Bull, mais chez Aston Martin, on sait bien que Alonso n’est pas éternel. En 2026, Alonso aura 45 ans et sera sans nul doute vers la retraite. L’arrivée de Newey, ainsi que de Honda, chez Aston pourrait peut-être inciter le clan Verstappen à regarder du côté des verts, quand bien même le néerlandais est lié à Red Bull jusqu’en 2028. Mais en F1, rien n’est figé dans le marbre, et nul doute que Lawrence Stroll, fort de la puissance de frappe financière de l’actionnariat saoudien d’Aston Martin, doit penser sérieusement à s’offrir les services d’un pilote de cette trempe…