24H du Mans 2024 H+8 : une voiture de sécurité qui s'éternise

Le premier enseignement de ces 24 heures 2024, c'est que l'Alpine a un gros souci avec son moteur Mecachrome V634. Les deux ont trahi l'équipe. La première a explosé le moteur peu après 20h, la seconde officiellement peu avant 22h. La course a été émaillée d'averses passagères rendant la piste glissante (certains passant les pneus pluie promptement), de contacts envoyant l'un ou l'autre en toupie. Du classique en endurance et surtout aux 24H avec 3 catégories aussi hétérogènes.

La Lamborghini du Iron Lynx a provoqué un "full course yellow" après une sortie de Claudio Schiavoni à la seconde chicane. Quelques minutes seulement et la couse à repris. On sentait les pilotes fébriles avec la pluie et on a eu par exemple une BMW LMGT3 doublant une LMP2 et l'envoyant en tête-à-queue.

Mais le fait de la soirée est donc l'accident entre Kubica et Vanthoor. Pas de bol pour Vector (LMP2) qui était en tête et rentre aux stands. Mais, la sortie est fermée avec la voiture de sécurité et Vector paie cher ce ravitaillement mal à propos. La course est neutralisée très longtemps, avec les 3 voitures de sécurité en piste puisqu'il faut travailler longuement sur les rails très endommagés. Ensuite, tout le monde se regroupera derrière une seule voiture et la course pourra être relancée. Mais, la pluie est là ! Elle tombe fortement et va encore perturber la course.

La Porsche devrait reprendre la tête de la course au drapeau vert.

Top 10 de la course à minuit

1 - 83 AF Corse - Ferrari 499P

2 - 5 Porsche Penske Motorsport - Porsche 963

3 -8 Toyota Gazoo Racing - Toyota GR010 - Hybrid

4 - 50 Ferrari AF Corse - Ferrari 499P

5 - 6 Porsche Penske Motorsport - Porsche 963

6 - 2 Cadillac Racing - Cadillac V-Series.R

7 - 51 Ferrari AF Corse - Ferrari 499P

8 - 12 Hertz Team JOTA - Porsche 963

9 - 7 Toyota Gazoo Racing - Toyota GR010 - Hybrid

10 - 311 Whelen Cadillac Racing - Cadillac V-Series.R

Top 3 LMP2

20 - 22 United Autosports - Oreca 07 - Gibson

21 - 24 Nielsen Racing - Oreca 07 - Gibson

22 - 37 COOL Racing - Oreca 07 - Gibson

Top 3 LMGT3

34 - 92 Manthey PureRxcing - Porsche 911 GT3 R LMGT3

35 - 46 Team WRT - BMW M4 LMGT3

36 - 87 Akkodis ASP Team - Lexus RC F LMGT3