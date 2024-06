24H du Mans 2024 H+17 : la surprise Toyota

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

La course est repartie désormais avec la pluie qui a cessé. La Toyota #8 est en tête, mais les écarts sont faibles. La Porsche Penske #6 est seconde devant la Toyota #7. Et Ferrari dans tout cela ? La #50 est 4e devant la #83 5e. La Cadillac #2 est 6e.

Il faut dire pour la 83 que Kubica ayant été jugé responsable de l'accrochage avec Vanthoor, la voiture a écopée de 30 secondes d'arrêt. Evidemment, les voitures de sécurité ont réduit les écarts à néant et c'est un peu comme si on était parti pour une course d'un peu plus de 7 heures.

Mais tout n'est pas terminé car la pluie est annoncée pour l'arrivée. Pour le moment le soleil joue à cache cache avec les nuages. Cette nuit court-circuitée laisse un petit goût amer aux fans les plus durs qui n'ont eu d'autres choix que de se mettre à l'abri et de ne même pas avoir de spectacle en piste.

Les Peugeot sont 14 et 15e. Ce n'est pas "le pire du pire" mais chez Peugeot on sait que cette année c'est impossible avec la BoP trop défavorable.

En LMP2, Vector Sport devance AF Corse et United Autosport. En LMGT3, Manthey EMA devance les Irons Dames au jeu des ravitaillement, et United Autosport.

1 - 8 Toyota Gazoo Racing

2 - 6 Porsche Penske Motorsport

3 - 7 Toyota Gazoo Racing

4 - 50 Ferrari AF Corse

5 - 83 AF Corse

6 - 2 Cadillac Racing