Le Hyundai Inster s'attaque à la Citroën ë-C3

L'Inster (à l'anglaise ?) est un véhicule 100% électrique du segment A, comme le Dacia Spring. Ce nouveau Hyundai sera dévoilé courant juin lors du salon de Busan en Chine. On connaît quelques détails globaux, mais aussi des premières vues qui montre un véhicule aux signatures lumineuses caractéristiques.

A l'arrière, on retrouve les pixels carrés comme sur les iOniq. A l'avant, les feux diurnes forment un cercle, mais les clignotants reprennent les pixels. Même s'il joue encore à cache-cache, le Hyundai Inster devrait avoir tous les atours du SUV, à savoir des ailes marquées et des arches de roues noires, une face avant verticale avec capot très horizontal, ainsi qu'un arrière très vertical pour maximiser l'espace intérieur malgré un "petit" gabarit.

Techniquement, on n'en sait pas plus, mais Hyundai évoque jusqu'à 355 km WLTP. Il y aura sans doute deux capacités de batteries : une petite pour afficher un prix d'appel sous les 20 000 €, et une "autonomie confort" pour rassurer les acheteurs.

Place à la mercatique. Inster vient de "intime" et "innovant". Hyundai veut aussi évoquer l'évolution entre son ancien nom, alias le CASPER qui était 100% thermique, et cette version électrique. Car oui, Hyundai n'a pas voulu entretenir la confusion (hors Corée du Sud) et nomme séparément la version thermique et la version à électrons. En Corée, il s'appellera CASPER Electric...

"Inster établira de nouveaux standards en matière d'autonomie, de technologie et de sécurité, redéfinissant ce que les acheteurs peuvent attendre d'un véhicule de ce segment". S'ils le disent.

Notre avis, par leblogauto.com

L'industrie automobile s'attaque enfin aux petits VE. Il y a eu des tentatives avec la Twingo, la famille e-Up! et ses soeurs Mii/Citigo ou le Dacia Spring. Mais, il semble enfin que l'offre va s'élargir. Ici c'est le Hyundai Inster dont il faut encore découvrir la vraie fiche technique et le prix en Europe. On a aussi la Leapmotor T03 mise en avant par Stellantis, et bientôt la nouvelle Twingo, puis la version VW de ce segment A.

Reste que 20 000 € est une somme importante pour un petit véhicule. Seules les contraintes normatives et des bonus étatiques permettront à ces véhicules de faire florès.