Le Dacia Sandrider prêt à dévorer le Dakar 2025 ?

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

En matière de communication, difficile de dire après des tests que la voiture est pourrie et que c'est rappé pour la victoire en 2025. Evidemment. Mais la communication publiée par Dacia est ici plutôt dithyrambique avec un Nasser Al-Attiyah qui dit "Ma première prise en main du Sandrider a eu lieu la semaine passée sur les bases cassantes de Château de Lastours et j’ai vraiment été impressionné. Je l'ai trouvé facile à conduire, rapide et puissant. Nous avons parcouru 270 kilomètres le premier jour et autant le deuxième jour. Il n'y a eu aucun problème et nous avons pris beaucoup de plaisir dans la voiture".

Ou même Sébastien Loeb : "Le moteur a très bien fonctionné dès le début et nous n'avons pas eu de problème avec la voiture. C’est la première fois que je pilote une voiture aussi aboutie dès les premiers roulages et j'ai hâte de poursuivre les essais au Maroc".

Bon, il faut dire que le Dacia Sandrider est préparé par des spécialistes et qu'on ne fait plus de développement à l'arrache sur le Dakar quand on a le soutient officiel d'un constructeur. On n'est plus en 1980. Les Sandriders ont donc fait plusieurs jours de tests, d'abord au « Millbrook Proving Ground » situé au Royaume-Uni pour la vérification des systèmes, puis quatre jours sur la base d'essais de Sweet Lamb au Pays de Galles pour sa première séance d’essais en conditions réelles.

Enfin, l’équipe est descendue bien plus au sud puisqu'ils sont allés à Château de Lastours, en France, pour quatre autres jours d'essais intenses. Ici, le principe était commencer à tester la résistance du véhicule sur un terrain bien plus cassant qu'au Royaume Uni. Désormais, direction le Maroc du 28 juin au 5 juillet pour y trouver des terrains encore plus proches de ceux qui seront rencontrés en Arabie Saoudite pour le Dakar 2025 du 3 au 17 janvier 2025.

Notre avis, par leblogauto.com

L'équipe est toute nouvelle et donc en rodage. Au moins l'ambiance en apparence est au beau fixe et la communication ultra-positive. Certains "vieux singes" estiment néanmoins qu'il faut rencontrer des difficultés pendant ces précieuses séances d'essai pour éviter de prendre une claque en pleine épreuve officielle. Même le staff Dacia estime que "tout s'est déroulé étonnamment bien, sans aucun problème sérieux".

Pour son esthétique, le Dacia Sandrider dénote un peu des prototype habituels du Dakar avec ici une silhouette trapue, ramassée. On dirait presque un SSV (side by side vehicle). En tout cas, Dacia a de réelles ambitions pour le Dakar 2025 et y met les moyens, tant en équipages qu'en matériel. Ils ne seront pas là pour faire TOP10 mais bien pour viser la victoire dès la première participation officielle.