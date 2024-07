Xiaomi : les sanctions de Trump l’ont incité à entrer sur le marché VE

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Les sanctions US ont incité Xiaomi à développer d’urgence un véhicule électrique

S’exprimant la semaine dernière à Pékin à l’occasion d'un événement annuel, Lei Jun a déclaré que Xiaomi avait commencé à envisager la fabrication d'un véhicule électrique après l’annonce faite dans les derniers jours de l'administration Trump plaçant l'entreprise chinoise sur une liste noire du département de la défense américaine. Fait qu’il a qualifié "d'accident".

"J'ai reçu un appel téléphonique d'un ami disant que nous avions été sanctionnés. Cela a été comme un coup de tonnerre," a déclaré Lei, ajoutant que Xiaomi avait convoqué ce jour-là une réunion d'urgence du conseil d'administration, ce qui a déclenché une course pour développer une voiture électrique.

"Sans l'énorme impact des sanctions inattendues des États-Unis, nous ne serions pas entrés précipitamment dans l'industrie complexe de l'automobile," a déclaré Lei.

Lors de l’évènement de la semaine dernière, Lei a détaillé l’objectif de Xiaomi de lancer un véhicule électrique capable d'attirer les clients de Tesla et des marques de luxe établies comme BMW, Audi et Mercedes. Un show suivi par plus de 1,5 million de personnes sur WeChat …

Xiaomi a contesté devant un tribunal fédéral les sanctions prises en 2021 et a obtenu l'annulation de l'action qui aurait limité les investissements US.

Lei a dès lors lancé le développement de ce qui est devenu le SU7, un véhicule électrique sportif dont le prix de départ est inférieur à 30 000 dollars.

Désormais, selon le dirigeant, l'entreprise a livré plus de 25 000 véhicules électriques à la fin du mois de juin et s'attendait à atteindre l'objectif de 100 000 unités d'ici novembre. "Je dois remercier l'accident survenu il y a trois ans," a-t-il déclaré à propos des sanctions, qui ont poussé l'entreprise à diversifier ses activités par crainte qu'elles ne nuisent à son activité de smartphones.

Si à l’heure actuelle, le SU7 est uniquement disponible en Chine, Lei a déclaré qu'il visait à ce que Xiaomi devienne l'un des cinq principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Les conséquences d’une éventuelle élection de Trump attendues

Donald Trump a consacré une partie de son discours d'acceptation de sa nomination du Parti républicain pour la présidence à l'industrie des véhicules électriques, déclarant qu'il annulerait les réglementations strictes sur les émissions polluantes des véhicules thermiques imposant de facto une transition accélérée vers les voitures électriques.

Trump a également déclaré que, s'il était élu en novembre, il imposerait des tarifs d'importation pouvant aller jusqu'à 200 % sur les véhicules électriques chinois fabriqués au Mexique, bien qu'il ait déclaré qu'il soutiendrait les investissements chinois dans des usines aux États-Unis.

Sources : Reuters