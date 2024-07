Maroc : Stellantis va racheter Sopriam, intégration verticale

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Concentration économique

Le Conseil de la concurrence marocain a annoncé dans un communiqué daté du 4 juillet, avoir reçu la notification d’une opération de concentration économique dans le secteur automobile au Maroc.

Celle-ci concerne l’acquisition par la société Stellantis Europe S.p.A., branche européenne du groupe Stellantis, de la majorité du capital de la société Sopriam, filiale de distribution automobile du groupe Al Mada.

La transaction inclut également la Société générale d’automobiles, elle-même filiale de Sopriam.

Le Conseil de la concurrence indique que le délai dans lequel les tiers intéressés doivent faire connaître leurs observations est de 10 jours, soit le 15 juillet 2024 au plus tard.

Intégration verticale

À travers ce rachat, le constructeur automobile se dirigerait vers une intégration verticale, en ajoutant à ses activités industrielles, au niveau de l’usine de Kénitra, celle de la distribution automobile et des pièces de rechange, puisque Sopriam est l’importateur et distributeur exclusif de trois marques du groupe Stellantis au Maroc, en l’occurrence Peugeot, Citroën et DS Automobiles.

Sopriam est une société anonyme de droit marocain, détenue par Al Mada et ayant son siège à Casablanca. Elle est spécialisée dans le secteur de la distribution automobile et de pièce de rechange et opère en tant qu’importateur et distributeur exclusif de plusieurs marques automobiles au Maroc.

Sources : Presse marocaine