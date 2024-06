La Chine dément toute surcapacité dans VE et batterie

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a profité de son discours lors d'une réunion du Forum économique mondial à Dalian pour riposter aux accusations des États-Unis et de l'UE selon lesquelles les entreprises chinoises bénéficient de subventions déloyales et s'apprêtent à inonder leurs marchés de technologies vertes bon marché.

Les propos de Li interviennent alors que la Chine et l'Union européenne se préparent à organiser des discussions techniques sur l'imposition prévue de tarifs sur les véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine et importés dans l’UE.