Droits de douane sur VE chinois: l’UE baisserait légèrement les taux

Selon ces informations, les droits de douane additionnels que devra supporter le constructeur chinois SAIC ne serait plus que de 37.6 %, l’annonce préliminaire faisant état d’un taux de 38.1 %. Ceux concernant Geely auraient baissé à 19,9 % contre 20 %, ceux de BYD demeurant inchangés à 17,4 %.

Pour rappel, les nouveaux taux - provisoires - s'ajoutent aux tarifs douaniers existant de 10 %.

Les autres fabricants chinois de véhicules électriques qui ont coopéré à l'enquête, mais qui n'ont pas subis des examens échantillonnés, seront soumis à un tarif moyen pondéré de 20,8 %, légèrement inférieur aux 21 % annoncés précédemment.

Le tarif supplémentaire auquel sont confrontées les entreprises qui n'ont pas coopéré à l'enquête est désormais de 37,6 %, contre 38,1 % précédemment annoncés.

Les tarifs provisoires entreront en vigueur le 4 juillet et les droits définitifs entreront en vigueur en novembre, selon Bloomberg.

À la suite d'une demande pour mener des examens plus approfondis, Tesla pourrait se voir attribuer un taux calculé individuellement lors de l'étape définitive, selon le journal.

Consultations Chine / UE sur le dossier

Pour rappel, le 4 octobre 2023, la Commission européenne a officiellement ouvert une enquête antisubventions, concernant les importations de véhicules électriques (VE) en provenance de Chine. Le 12 juin, la Commission européenne a divulgué des premières informations concernant le niveau des droits provisoires à imposer sur les importations de véhicules 100 % électriques en provenance de Chine dans le cadre de l'enquête en cours.

Après l'annonce des tarifs douaniers provisoires, la Chine a exprimé son opposition et a exhorté l'UE à rectifier son approche et à traiter les frictions économiques et commerciales par le dialogue et la consultation.

Le 22 juin, le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un bref communiqué que la Chine et l'UE avaient convenu d'entamer des consultations sur le dossier.

Selon des documents publiés par la Commission européenne le 12 juin, Nio et Xpeng font partie des fabricants chinois de VE qui ont coopéré à l'enquête mais qui n'ont pas été soumis à des examens plus approfondis. Selon le dernier rapport de Bloomberg, ils seraient frappés d’un taux de droit additionnel de 20,8 %, contre 21 % précédemment annoncé.

Sources : Bloomberg, CNEV