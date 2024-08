BYD (Chine) : usine automobile à Karachi (Pakistan)

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

BYD est le premier grand entrant dans le secteur des nouveaux véhicules électriques (NEV) sur le marché pakistanais, où il existe un manque d'infrastructures de recharge.

« Notre entrée sur le marché pakistanais ne consiste pas seulement à proposer des véhicules avancés aux consommateurs », a déclaré Liu Xueliang, directeur général de BYD pour l'Asie-Pacifique. Ajoutant qu’il s’agissait de « promouvoir une vision plus large de la responsabilité environnementale et de l’innovation technologique. »

BYD prévoit également d'ouvrir trois « magasins phares et centres d'expérience » à Karachi, Lahore et Islamabad, selon une annonce du constructeur lors d'un événement de lancement à Lahore, ajoutant qu'il prévoyait de commencer à vendre deux modèles SUV et une berline à partir du quatrième trimestre 2024.

Première usine d'assemblage de NEV du Pakistan

« Nous allons créer la première usine d'assemblage de NEV du Pakistan, dédiée à la production des véhicules à énergie nouvelle de pointe de BYD », a déclaré le directeur général de Hubco, Kamran Kamal, qui a décrit l'accord comme un « investissement historique ». Ajoutant que la nouvelle usine serait opérationnelle en 2026.

Précisons que Mega Motors est une unité du plus grand service public privé du Pakistan, Hub Power Co Ltd, connu sous le nom de Hubco.

Hubco installera des stations de recharge rapide dans les grandes villes, les autoroutes et les voies rapides pour améliorer l'infrastructure de recharge du Pakistan.

HUBCO a récemment importé au Pakistan des exemplaires de test du BYD Sealion 6, un SUV hybride rechargeable.

L’entreprise pourrait prochainement lancer le véhicule sur le marché local si les tests s’avèrent concluants.

