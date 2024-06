BYD lance son 3eme modèle VE au Japon

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Après avoir négligé pendant longtemps leurs offres de véhicules 100 % électriques pour se concentrer sur le développement de modèles hybrides, les grands constructeurs japonais doivent désormais faire face à la montée en puissance de BYD d'abord en Chine, puis en Europe et aux Etats-Unis et maintenant sur leur propre territoire.

Les ventes de BYD au Japon ont toutefois perdu de l'élan entre avril et juin par rapport à l'année dernière, a déclaré Atsuki Tofukuji, président de BYD Auto Japan, lors d'un show de lancement du modèle Seal.

BYD a lancé les modèles Atto 3 et Dolphin EV au Japon l'année dernière, vendant environ 2 500 unités depuis l'ouverture de son premier concessionnaire japonais à Yokohama en février 2023. Il a déclaré qu'il prévoyait d'ajouter au moins un nouveau modèle à sa gamme au Japon chaque année.

L’expansion de BYD au Japon pourrait devenir une source de préoccupation pour les constructeurs automobiles nippons, qui peinent en Chine face à BYD et à d'autres marques chinoises de véhicules électriques.

La Seal EV commence ainsi à peu près au même prix que la Tesla Model 3 au Japon, ce qui en fait le modèle le plus cher de BYD dans le pays.

À titre de comparaison, la Tesla Model 3 propose trois variantes au Japon, dont une version à propulsion arrière et deux variantes à traction intégrale, avec des prix de départ respectifs de 5,313 millions de yens (31 058 euros), 6,219 millions de yens (36 354 euros) et 7,259 millions de yens.

Le constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle (NEV) BYD vient de lancer aujourd'hui la Seal EV au Japon, offrant deux variantes : une version à moteur unique à propulsion arrière et une version à deux moteurs à traction intégrale, toutes deux équipées d'une batterie de 82,56 kilowattheures. Elles commencent respectivement à 5,28 millions de yens (33 140 dollars / 30 890 euros) et 6,05 millions de yens.

Pour résumer

