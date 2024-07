Comment choisir son centre de réparation de pare-brise?

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

L’important marché du remplacement de pare-brise

En France, on a obligation de remplacer ou réparer le pare-brise dès qu’il y a une fissure. Cela crée un marché énorme de la réparation et du changement de cet organe si basique, mais ô combien important.

Le marché du pare-brise est en croissance - modérée - à la fois en volume et en valeur. L’augmentation en valeur provient à la fois de pare-brises de plus en plus techniques (athermiques, acoustiques, etc.), mais également plus grands au fil des années. C’est sans compter sur l’augmentation du prix du verre suite aux événements mondiaux, mais aussi des manipulations plus complexes avec les caméras qu’il faut recalibrer par exemple. C’est pour cela qu’il ne faut pas se précipiter chez la première société qui peut remplacer le pare-brise de votre voiture.

Le marché du remplacement et de la réparation de vitrage automobile représente une valeur annuelle de 1,6 milliard d’euros pour environ 3 millions de changements ou réparations sur les véhicules légers. Si la majorité des remplacements ou réparations sont effectués sous assurance, il y en a plusieurs centaines de milliers qui sont faits hors assurance, entièrement aux frais des propriétaires.

Depuis 40-50 ans le marché du remplacement de pare-brise a fortement évolué. Les constructeurs qui avaient la mainmise sur ce changement, ont vu arriver de nouveaux acteurs indépendants et spécialisés dans le remplacement du vitrage. A grand renfort de publicité, ils se sont emparés d’une part de marché non négligeable et ont obligé les constructeurs à réagir. Mais, il n’y a pas qu’eux. Désormais, les centres auto ont aussi compris que le gâteau était suffisamment grand pour de nombreux acteurs. Même les assurances, acteurs importants dans la chaîne du changement de vitrage, ont décidé d’investir sur ce marché pour limiter les hausses.

Les démarches pour faire remplacer son pare-brise

Car un pare-brise peut coûter très cher à faire changer. Dans une majorité de cas, les automobilistes vont être assurés bris de glace et n’auront, au pire, qu’une franchise à régler. Bien souvent, la société qui va remplacer le pare-brise prend même en charge cette franchise. Cependant, ce n’est pas parce que cela « ne vous coûte rien » qu’il faut prendre le premier venu.

Aussi, si vous êtes concernés par un pare-brise fissuré ou avec un impact, prenez le temps nécessaire. On peut très bien demander plusieurs devis et comparer les prestations et le prix. Certaines sociétés vont par exemple se déplacer à votre domicile, votre lieu de travail, ou tout autre endroit à votre convenance, pour vous faciliter les choses. D’autres vont mettre en avant une gamme de vitrages en stock pour accélérer les rendez-vous.

Attention, ceux qui font le plus de publicité ne sont pas forcément les moins chers. Si vous n’avez pas d’assurance bris de glace, ou si vous êtes soucieux de ne pas coûter trop cher à votre assurance, il est impératif de demander plusieurs devis, vous pourriez être surpris par les différences de prix.

Si votre pare-brise n’est pas fissuré mais a seulement un impact, il peut être plus intéressant de le réparer. Si l’impact n’est pas dans le champ de vision du conducteur, on peut injecter une résine qui, en durcissant, va renforcer la zone et éviter que le choc initial ne fissure et ne réclame un changement complet du pare-brise. Un parebrise fissuré peut entraîner une défaillance majeure au contrôle technique.

Alors spécialistes du changement de pare-brise ? Concessionnaire de la marque de votre automobile ? Ou centres-auto non spécialistes ? A vous de faire le choix, mais un choix éclairé grâce au devis, sans céder aux sirènes d’un petit cadeau de quelques euros.