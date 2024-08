USA : plan ambitieux pour la sécurité automobile via le V2X

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

La technologie V2X mise en avant

Le plan prévoit l'utilisation de la technologie « Vehicle-to-Everything » ou « V2X », un terme générique désignant le transfert en temps réel de données entre les véhicules, les infrastructures stationnaires, les appareils intelligents personnels et plus encore. Ces données peuvent être utilisées pour créer des alertes de sécurité pour les conducteurs, activer des fonctions de sécurité avancées pour les véhicules qui préviennent les accidents et améliorent la circulation.

Le déploiement généralisé du V2X, déjà utilisé de manière limitée sur certains véhicules et sur certaines routes aux États-Unis et ailleurs, est un objectif des défenseurs de la sécurité depuis des années. Cela nécessite un financement important et une coordination entre les constructeurs automobiles, les fabricants d’appareils et les agences de transport public à tous les niveaux de gouvernement, mais les responsables et les parties prenantes ont déclaré que c’était un effort qui en valait la peine pour réduire les dizaines de milliers de décès sur les routes à travers le pays chaque année.

« Pour équiper les infrastructures existantes, il faudra investir des dizaines de millions de dollars », a déclaré M. Bhatt, directeur de la Federal Highway Administration, reconnaissant les défis que représente la généralisation du V2X au-delà des programmes pilotes dans certains États ou villes. « Mais je dirais aussi que nous dépensons des dizaines de milliards de dollars chaque année pour notre système de transport. »

John Bozzella, qui dirige l'Alliance pour l'innovation automobile, a salué cette annonce comme une étape importante. Pour mémoire, l'Alliance est un groupe qui représente tous les principaux constructeurs automobiles des États-Unis, à l'exception de Tesla, et qui est le principal porte-parole de l'industrie dans les affaires gouvernementales.

Plan divisé en 3 phases

Le plan est divisé en trois phases.

La première phase, de 2024 à 2028, comprend le déploiement de la technologie V2X sur 20 % du réseau routier national, l'ajout de la technologie V2X à un quart de toutes les intersections dans les 75 plus grandes zones métropolitaines du pays et le recrutement d'au moins deux grands constructeurs automobiles pour commencer à installer des appareils dans leurs véhicules qui communiquent en utilisant la fréquence 5,895-5,925 GHz réservée aux transmissions V2X.

La deuxième phase, de 2029 à 2031, vise à accroître le déploiement à 40 % des autoroutes et à la moitié des intersections dans les grandes zones métropolitaines. L'agence souhaite également qu'au moins cinq modèles de véhicules grand public soient équipés de dispositifs V2X.

La phase finale, de 2032 à 2036, comprend le déploiement du V2X sur toutes les autoroutes et 85 % des intersections des grandes métropoles, ainsi que les engagements embarqués de six constructeurs automobiles.

« Il reste encore du travail à faire », a déclaré M. Bozzella. Soulignant la nécessité pour la Commission fédérale des communications d'établir des règles techniques définitives pour faciliter le V2X.

Sources : Bloomberg, Reuters