Une série limitée pour les 50 ans de la Porsche 911 Turbo

Un demi-siècle pour la légende !

Un anniversaire donne toujours l'opportunité à une constructeur de jouer sur son histoire et son image et de capitaliser dessus avec des passionnés qui seront prêts à débourser le prix de l'exclusivité. En 1974, Porsche dévoilait la seconde génération de la 911 et en même temps sortait la 930 Turbo, première du nom, qui sera produite jusqu'en 1989. Destinée à l’homologation pour la compétition, la première 911 Turbo n’était prévue initialement que pour 500 exemplaires, mais, face à l’engouement du modèle, le chiffre sera rapidement dépassé. La « 911 Turbo 50 Years » est basée sur l'actuelle 911 Turbo S 2025. Son moteur boxer de 3,7 litres à double turbocompresseur VTG produit 640 ch

Qui dit anniversaire dit ajout de toutes sortes de décorations et de finitions spéciales. Si vous ne voulez pas le "vintage" de Singer ou de Gunther Werks, Porsche vous propose une version moderne avec l'acastillage qui convient. La 911 Turbo 50 ans ne déroge pas à la règle. Les autocollants sur le côté de la voiture s'inspirent du décor utilisé sur la Porsche 911 RSR Turbo, qui a été présentée au salon de 1973 comme source d'inspiration pour ce qui allait devenir la 911 Turbo. La Turbonite, une couleur exclusive aux modèles Porsche Turbo, se retrouve dans les incrustations du couvercle de coffre arrière, du bouchon de réservoir et de l'écusson Porsche ainsi que sur les jantes.

Décorations et finitions anniversaire à gogo

En hommage aux modèles Turbo historiques, l'aileron arrière, la partie inférieure de la coque arrière, la base des rétroviseurs extérieurs et les grilles d'admission d'air sont peints en gris anthracite. Un badge sur la calandre du couvercle de coffre arrière présente un symbole de turbocompresseur et les années « 1974-2024 ». Les lumières LED des portes projettent l'image d'un symbole de turbocompresseur sur le sol lorsque les portes sont ouvertes.

L'intérieur rend également hommage aux premières Porsche 911 Turbo, avec les bandes centrales des sièges et les panneaux de porte intérieurs recouverts de tartan « MacKenzie ». Des éléments contrastants en Turbonite se retrouvent au niveau des ceintures de sécurité, des surpiqûres contrastées, des inserts décoratifs en cuir noir et de l'écusson Porsche sur le volant. Les seuils de porte en aluminium brossé portent l'inscription « turbo 50 » éclairée, également cousue sur les appuie-têtes des sièges sport. Au-dessus de la boîte à gants, une plaque anniversaire en aluminium est montée, indiquant le « turbo 50 » et le numéro limité individuel de chaque modèle. Les montants A, les pare-soleil et le ciel de toit sont recouverts de Race-Tex perforé.

Et un pack pour être en plus exclusif !

Un pack Heritage Design disponible en option comprend des éléments exclusifs supplémentaires inspirés des modèles 911 Turbo des années 1970. La couleur de base utilisée est le vert aventurine métallisé. Un jeu de décalcomanies en blanc mat soyeux est disponible avec un numéro sélectionnable individuellement entre 0 et 99, ainsi que les désignations de modèle « 50 Years turbo » et « Porsche ». Le capot et les enjoliveurs des roues Sport Classic Wheels peints en argent brillant et en blanc arborent l’écusson historique Porsche de 1964. Les désignations de modèle « turbo 50 » et « Porsche » à l’arrière sont peintes en or, tandis que l’intérieur est équipé de surfaces en cuir étendues et d’éléments de design en tartan, tels que la garniture du tableau de bord, la boîte à gants et les incrustations des dossiers des sièges.

Pour la 911 Turbo 50 Years, l'équipement de série supplémentaire par rapport à la 911 Turbo S standard comprend un système d'échappement sport avec sorties d'échappement noires, une suspension sport Porsche Active Suspension Management (PASM) avec une hauteur de caisse abaissée de 10 mm, un système de levage de l'essieu avant, des phares LED Matrix teintés avec Dynamic Light System Plus et des étriers de frein noirs.

Porsche Design a créé également un chronograph spécial en hommage à la 911 Turbo 50 Years, qui sera exclusivement disponible pour les propriétaires du modèle en édition spéciale. Comme la voiture, la montre-bracelet est limitée à 1 974 exemplaires, en référence à l’année de sortie de la première 911 Turbo.

Le modèle anniversaire à production limitée 911 Turbo 50 Years est disponible à la commande dès aux USA à partir de 261 100 dollars. En France, elle démarre à 310.000 euros, soit 18.000 de plus que la 911 Turbo classique, à quoi il faut ajouter le malus.