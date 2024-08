Singer : 4 Porsche 911 spéciales pour le cinquantenaire de la Turbo

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Depuis 2009, Singer voue un véritable culte à la Porsche 964 (la génération produite entre 1989 et 1994), l’histoire ayant commencé avec la restauration de la 911 personnelle du fondateur, Rob Dickinson. Juste avant la Monterey Car Week, Singer ne pouvait pas rester inactif alors que la turbo fête un demi-siècle d’existence. Singer a révélé 4 variantes spéciales, y compris Targa, Cabriolet et « Slantnose » Coupé.

Singer devrait construire 70 exemplaires du modèle coupé standard et a confirmé que seulement 25 coupés Slantnose, avec phares escamotables, seraient construits, tous ayant déjà trouvé preneur.

Moteur préparé et fibre de carbone à gogo

Chaque restauration 930 Turbo de Singer sera basée, comme il se doit, sur le châssis d'une 964. Le six cylindres à plat Mezger d'origine de 3,8 litres refroidi par air est amélioré avec une paire de turbocompresseurs du modèle de génération 992, augmentant la puissance à un impressionnant 510 ch. Tous les modèles seront équipés d'une transmission manuelle à six vitesses, visiblement en propulsion uniquement, alors que l'intégrale avait été évoquée à un moment.

Singer a équipé la carrosserie de tous ses modèles 930 Turbo de panneaux en fibre de carbone, tout en respectant évidemment le design d’origine. Tous les modèles bénéficient de passages de roues avant et arrière évasés et comprennent des éléments noirs sous les portes et de grandes prises d'air latérales positionnées juste devant les roues arrière.

Les modèles Coupé, Targa et Cabriolet arborent également des spoilers personnalisés en forme de queue de baleine à l'arrière. L’aileron arrière du Slantnose Coupé se démarque avec un design plus extrême et légèrement plus grand. Toutes les versions sont équipées de série de pneus Michelin Pilot Sport 4S.

En juin 2023, Singer avait présenté la DLS Turbo, la variante turbocompressée de la DLS avec un style de carrosserie plus agressif inspiré de la course, en hommage à la Porsche Type 934/5. La DLS Turbo est dotée d'un six cylindres à plat de 3,8 L à 4 soupapes par cylindre avec deux turbocompresseurs, des wastegates électriques, un refroidissement intermédiaire air-eau et un ventilateur électrique monté horizontalement. Ce moteur produit plus de 700 CV à plus de 9 000 tr/min.