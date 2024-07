Seulement 3 étoiles Euro NCAP pour le Dacia Duster

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Dès la première note, les occupants adultes, on sent que ce test n'a pas été de toute tranquillité pour le Duster. 70% seulement. Il n'y a que la Suzuki Swift qui fait pire en 2024 ou 2023. On pourrait penser que c'est l'absence d'un bidule électronique qui donne une mauvaise note. Mais non, en choc frontal, il y a des blessures potentielles sur les occupants, dont le thorax conducteur.

Pire, le Duster n'a aucun moyen d'empêcher le conducteur de bascule sur le siège passager lors d'un choc latéral. Rien non plus (airbag central) pour empêcher les deux occupants avant de s'entrechoquer. Dans les bonnes nouvelles sur cette note, on a de bons résultats en choc latéral, et sur la prévention du coup du lapin.

En protection des enfants, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est dans la norme avec 84%. Le Duster fait par exemple mieux que le Skoda Kodiaq sur ce poste. La protection des usagers vulnérables (piétons ou cyclistes) n'est pas bonne. En cas de choc, le capot a un bord avant trop rigide qui provoque des blessures au bassin. Même s'il est haut, ce capot n'empêche pas un piéton adulte d'aller taper le parebrise et donc les montants durs.

Mais, l'EuroNCAP a renforcé ses exigences et demande désormais un système de prévention de l'emportiérage d'un cycliste. Le Duster n'a pas d'alerte sonore ou visuel prévenant de l'arrivée d'un cycliste quand on ouvre la porte. Il n'a pas non plus d'alerte ou de système pour empêcher un changement de ligne quand une moto arrive. Pas assez de points (60%) et donc pas d'étoile.

Enfin, en aides à la sécurité, le Duster fait le minimum et ce n'est pas assez. 57%. Evidemment, il répond aux normes européennes pour être vendu avec le renforcement des ADAS depuis juillet 2024. Mais l'Euro NCAP note des manques comme la détection de passagers à l'arrière, ou une détection de fatigue du conducteur peu performante.

On ajoute des freinages autonomes d'urgence avec là encore des manques, et on comprend pourquoi le Dacia Duster n'a que 3 étoiles en 2024.