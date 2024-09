PHEV : le Renault Rafale E-Tech 4x4 300 ch a un prix

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Pour rappel, cette version Renault Rafale E-Tech 4x4 300 chevaux est équipée d’une motorisation hybride rechargeable. Elle est capable de rouler tout électrique jusqu'à 105 km sur une charge de sa batterie de 22 kWh, et jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence. La consommation WLTP est toujours aussi biaisé par le PHEV et est annoncée à partir de 0,5 l/100 km (soit 12 g de CO2/km) (*). Le meilleur des deux mondes ? Disons que rien n'est optimisé puisque la consommation électrique est importante, et que le thermique traîne toujours une grosse batterie sur longs trajets.

Mais, cela a l'énorme avantage d'offrir des véhicules puissants sans malus CO2. Ici, la transmission est aux quatre roues de façon permanente et Renault y adjoint le 4Controled Advanced de série. Il est donc 4 roues motrices ET directrices. Un gros plus de maniabilité et de stabilité à n'en pas douter. Cette motorisation E-Tech 4x4 est sur même la base technique que le groupe motopropulseur E-Tech hybrid 200 ch. Le turbo est nouveau et cela porte la puissance du bloc thermique à 110 kW (150 ch) et 230 Nm de couple. La boîte de vitesses reste la fameuse boîte à crabots qui permet une meilleure efficience. Elle est optimisée pour ce nouveaux groupe moto-propulseur. Le thermique est aidé par trois moteurs électriques, deux principaux et un secondaire.

Pour le lancement de ce PHEV, Renault propose deux finitions : Esprit Alpine et Atelier Alpine. Si finition Alpine adopte un plumage sympathique, Atelier Alpine y ajoute le ramage avec un châssis plus sportif et la suspension pilotée avec caméra prédictive, le tout développé avec Alpine Cars. Cette finition Atelier Alpine ajoute aussi pas mal d'équipements de série ainsi qu'une teinte exclusive : le Bleu Sommet satin avec toit noir étoilé (option à 2200 € tout de même).

Aucun concurrent direct

Mais venons en au prix. Pour le Renault Rafale E-Tech 4x4 300 ch, les prix débutent à 54 500 € en finition Esprit Alpine. La version Atelier Alpine est quant à elle à partir de 59 000 €. En termes d'équipements en plus de série, on a le "Pack Driving & Winter" (1500 €), les sièges avant électriques à mémoire + massage pour le conducteur (800 €) et le pack City Premium (800 €). 3100 € d'équipement ce qui donne finalement 1400 € de plus pour voir l'Atelier Alpine à équipement équivalent.

On trouve un peu chiche de proposer un PHEV sans câble de recharge mode 3 type 2 monophasé de série. Il est facturé 300 €. Dans le commerce sans chercher trop loin on le trouve à 100 €. Chez Peugeot (oui toujours la rivalité Renault - PSA), le 3008 n'est pas directement en concurrence de part une longueur plus petite de 24 cm. La Peugeot 408 est plus dans les dimensions du Rafale. Mais, elle offre une version PHEV 180 ch ou PHEV 225 chevaux. Cette version débute à 48 170 € en GT. En matière de prestations techniques, on est donc un cran en-dessous. Et pour la Citroën C5 X Hybride rechargeable 225 e-EAT8, elle en offre moins pour 53 400 € au moins. Le Rafale E-Tech 4x4 300 ch Atelier Alpine annonce un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et un 1000 m départ arrêté en 26,9 secondes.

Et c'est là que le positionnement spécifique du Rafale E-Tech 4x4 300 ch joue à plein. Il n'y a pas de concurrent direct, mais seulement des motorisation un cran en-dessous, soit bien au-dessus. Chez Mercedes, le GLC Coupé (même longueur à 2cm près) débute à plus de 68 000 € en version mHEV de 204 ch + 23 ch électrique. Le PHEV, alias GLC 300 e Hybrid EQ 4MATIC Coupé AMG Line est à partir de 82 500 € pour un thermique de 204 ch et une puissance électrique de 136 ch.

Il en sera de même chez BMW avec le X4, ou chez Audi avec le Q5 Sportback. Il n'y a rien de vraiment équivalent en matière de motorisation et le placement est finalement bon. Cela reste tout de même une sacrée somme dans l'absolu. Ce sera donc à chacun de se positionner en fonction du style (on aime ou pas Gilles Vidal), de la finition cherchée, et de la motorisation.