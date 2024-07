14 Juillet : le Président Macron en Rafale

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Dans la foulée de ces images, Renault dégainait son communiqué.

Renault Rafale, le nouveau fleuron de la marque, devient voiture officielle de la Présidence de la République,

Ce dimanche 14 juillet, le Président de la République a rejoint l’Arc de Triomphe à bord d’une création unique, conforme aux exigences de la fonction présidentielle,

Cet événement marque le retour de Renault dans le garage présidentiel et s’inscrit dans une longue tradition, qui dure depuis plus d’un siècle.

Ce Rafale est de couleur bleu foncé (certains diraient bleu marine). Officiellement il est "Bleu Nocturne". La calandre a effet 3D est aux couleurs de la France et les accastillages classiques des véhicules présidentiels sont présents comme les feux de police, des porte-fanions amovibles, des badges d’aile bleu, blanc et rouge sur les portes avant. Les plus observateurs auront repéré des jantes spécifiques. Elles sont en 20 pouces. Evidemment, on ne dit pas le type de blindage du véhicule ni si les pneus sont "run flat" (capables de rouler même à plat).

Renault, Peugeot et Citroën sont habitués à s'échanger les places de véhicules présidentiels. La première Renault à l'Elysée était une Renault 40 CV pour le Président Paul Deschanel. Elle fut aussi utilisée par ses successeurs Alexandre Millerand et Gaston Doumergue.

Le véhicule présidentiel est une page de publicité géante pour les constructeurs qui n'hésitent pas à faire des véhicules spéciaux. C'était le cas du DS7 précédent dont le toit était ouvert et les sièges placés en recul pour pouvoir se tenir debout. Pour l'anecdote, la Présidence de la République bénéficie d'un passe-droit sur les plaques minéralogiques et peut réutiliser plusieurs plaques, à loisir. Ici, sur les photos, c'est une "bête" plaque SIV.

D'autre Rafales seront dans le ciel de Paris en ce jour du 14 juillet.