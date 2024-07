Podcast 310: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

En juin, le marché baisse de 4,79% à 181 712 immatriculations. Stellantis dévisse de 13%, et a écoulé moins de voitures que le groupe Renault, qui ne perd que 3,7% avec 47 358 voitures. Côté marques, Renault devance Peugeot. Chez les constructeurs étrangers, Tesla chute de 52%, avec des Model 3 et Model Y en berne. VAG croit de 26%, et Mercedes de 16%. En revanche, BMW Group recule de 3%, Toyota de 4, et Hyundai Kia de 24 points. Ce mois-ci, la 208 devance la Clio. La Sandero complète le podium.

Sur le front des carburants, le prix du baril atteint son plus haut depuis avril, à 86 dollars pour le Brent, et 83 dollars pour la référence américaine WTI. Les causes: les tensions au Moyen-Orient, et l’inquiétude sur les installations US en pleine saison des ouragans. Cela tombe mal pour les prochains départs en vacances, avec une hausse qui devrait se répercuter à la pompe dans quelques jours. Pour l’instant, le prix moyen de l’E10 le carburant le plus distribué, est de 1,83 €.

On vous en dit plus sur la vie des batteries. Si l’extraction des matières rares nécessaires à leur fabrication pèse sur l’environnement, le recyclage tiendra un rôle important par la suite, réduisant à la fin l’empreinte carbone des cellules. D’abord, l’utilisation des voitures électriques efface une partie du CO2 de la fabrication des batteries. Ensuite, elles sont réutilisées dans d’autres véhicules, ou pour du stockage statique. Notez que l’UE impose l’utilisation d’éléments chimiques en partie recyclables dès 2031. Les constructeurs doivent dès aujourd’hui savoir recycler batteries et véhicules dans leur quasi-totalité.

Tous les véhicules sont équipés aujourd’hui d’un bouton SOS pour joindre les secours si nécessaire. La voiture les appelle automatiquement en cas de détection d’un choc. Ce dispositif est imposé par l’Europe depuis 2018. Seulement le système repose sur le réseau 2G pour communiquer avec les secours, et cette fréquence sera éteinte dès 2025. Les constructeurs intègrent désormais des modules 4G/5G, mais l’appel d’urgence sera inopérant dans 36 millions de véhicules à terme. Cela relève de la plus haute importance, puisque depuis l’an passé, ce système est un motif de contre-visite au contrôle technique s’il ne fonctionne pas.

Nos essais de l’été commencent dès cette semaine. Peugeot, Renault, Dacia, les Chinois MG, BYD, sans oublier les Allemands Porsche, Volkswagen, Mini et plein d’autres animeront la rubrique jusqu’à la rentrée.

Enfin les nouveautés de la semaine. Nous avons découvert en vrai la nouvelle Alfa Romeo Junior. Aston Martin dévoile une édition AMR24 du DBX 707. Enfin Pagani sort un modèle exclusif des Huayra, la Epitome.