Le SUV Aston Martin DBX707 AMR24 a été créé par la marque pour célébrer l'engagement d'Aston Martin’s Aramco Formula 1® Team dans l'un des sports motorisés les plus iconiques et connu, la F1. Pour ce véhicule, Aston Martin lui a donné la couleur de la monoplace AMR24 de Fernando Alonso et Lance Stroll. Mais, c'est aussi la voiture médicale officielle de la F1.

Le DBX707 reçoit ainsi des bandes jaunes fluo, couleur que l'on retrouve aussi à l'intérieur sur les surpiqûres des fauteuils, mais aussi plusieurs touches dans l'habitacle. La sellerie est disponible en onyx noir, ou en biton noir et vert. S'il est présenté ici en Podium Green, il sera aussi disponible en Onyx Black ou Neutron White, mais c'est beaucoup moins spécial. Les étriers de frein sont disponibles soit en Aston Martin Racing Green, soit comme ici en AMR Lime. Les jantes Fortis de 23 pouces sont soit en noir brillant (Diamond Turned) soit noir satin.

Pas de modification de la mécanique, alors l'Aston Martin DBX707 AMR24 ajoute un nouveau système de sonorisation par Bowers & Wilkins. Il faut bien justifier la série spéciale, non ? Sous le capot, on trouve donc toujours le V8 twin-turbo de 4 litres qui développe 707 chevaux de puissance et 900 Nm de couple. Il est accouplé à une boîte automatique à embrayage humide 9 rapports et une transmission aux 4 roues. Ah ben si, au rayon des trucs spécifiques, la plaque moteur est marquée AMR24...

Les accélérations ne sont pas celles d'une F1, mais avec 3,3 secondes pour un 0 à 100 km/h, il y a de quoi se prendre pour Alonso, ou Stroll. Les commandes sont déjà ouvertes.