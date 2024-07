Pagani Huayra Epitome : unique en son genre

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

ÉPITOMÉ, ÉPITOME, subst. masc.

Abrégé d'un livre, d'une histoire; plus particulièrement précis d'histoire.

Pagani Automobili dévoile la nouvelle Huayra Epitome, une pièce unique qui permet de mettre en exergue les possibilités offertes par la division Grandi Complicazioni du constructeur pour personnaliser ses bolides.

Comme toujours, il s'agit d'un propriétaire richissime qui avait en tête la volonté de faire sa voiture idéale. « Le client est venu nous voir avec des idées claires : il voulait créer un exemplaire unique qui porterait la Huayra à son expression la plus haute. Son nom ne pouvait être que « Epitome », comme l'incarnation la plus essentielle d'un concept, d'une idée, d'une valeur. Il rêvait d'une voiture au design exclusif qui élèverait encore plus les performances de la Huayra tout en conservant son élégance innée »

La seule Huayra à boîte manuelle

Le cœurde la Huayra Epitome est le moteur V12 Pagani, capable de délivrer ici 864 ch à 6 000 tr/min (confguration Huayra R) avec un couple de 1 100 Nm. Construit par AMG selon les spécifications Pagani, ce moteur à double turbocompresseur de 5 980 cm3 est doté d'un système de distribution qui étend le limiteur à 6 700 tr/min. L’épitome est la première et la seule Huayra équipée d'une transmission manuelle, pour une expérience de conduite purement mécanique. Grâce à un différentiel à commande électronique et à un arbre de transmission de type course avec un embrayage triple disque, la boîte de vitesses transversale à sept rapports Xtrac permet de transférer toute la puissance du moteur à la route.

La recherche technologique s'est également concentrée sur les suspensions, avec une géométrie qui réduit le plongeon à l'accélération, le tangage au freinage et le roulis dans les virages. Grâce au nouveau système de suspension active de la Huayra Epitome, un bouton « super soft » est situé dans l'habitacle sur le tunnel central, à activer lors de la conduite sur des routes accidentées pour plus de confort. Au-dessus de 150 km/h, le réglage de l'amortisseur revient à sa condition normale, en fonction du mode de conduite sélectionné.

Le système d'échappement fait partie de la signature Pagani, ce depuis la Zonda. Ici, nous avons six sorties en titane qui créent une "symphonie sonore" , devenant encore plus captivante lorsque l'on appuie sur le bouton d'échappement à quatre sorties situé sur le tunnel central. Les deux sorties directes supplémentaires à section ronde sont conçues pour exploiter le principe du diffuseur soufflé, une technologie issue de la F1, et générer une force d'appui supplémentaire.

Les roues monolithiques en alliage d'aluminium forgé, conçues avec un style exclusif inspiré du coupé Imola de la collection privée du client, comportent sept rayons à l'avant et neuf rayons à l'arrière, avec une taille avant plus grande que celle du coupé Huayra.

Des retouches aérodynamiques et esthétiques subtiles

Les nouvelles formes de pare-chocs avant et arrière, le capot avant avec des blocs optiques exclusifs et un nouveau système d'extraction d'air au niveau des passages de roue, ainsi que le capot arrière avec des convoyeurs latéraux surdimensionnés et un aileron intégré ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui font de cette Huayra une pièce unique.

L'avant présente un nouveau pare-chocs avec un séparateur intégré, conçu à la demande du client pour augmenter l'appui et équilibrer la voiture. L'ouverture plus large permet un flux d'air plus important vers les nouveaux conduits intérieurs, optimisant l'aérodynamisme et améliorant l'efficacité des radiateurs avant.

Les feux sont également exclusifs, car l'Epitome est la seule Pagani one-off à disposer de quatre feux installés sur le capot avant et de deux éléments installés sur le pare-chocs, un choix qui garantit l'exclusivité de la voiture tout en valorisant la pureté des formes et en améliorant l'efficacité de l'éclairage. L'arrière a été entièrement redessiné suite aux demandes du client, qui souhaitait un capot avec aileron intégré

Le nouveau profil aérodynamique de l'aileron, conçu selon les études de la Huayra R, vise à équilibrer de manière optimale la voiture dans toutes les conditions de conduite. Un nouveau revêtement aérodynamique pour les feux arrière a également été conçu pour réduire la résistance au flux d'air, en étendant la couche limite laminaire sur le capot et en donnant un look agressif et unique à l'arrière de la voiture.

Le modèle sera présentée au festival de Goodwood mais aucun prix n’a été communiqué. Pour repère, une Huayra tourne déjà autour des 3 millions d’euros. Ici, la facture a sans doute largement grimpé !