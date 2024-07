Mitsubishi donne un peu de style à son Triton

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

C'est la mode

Les « black edition », très prisées pour leur rendu élégant et racé, étaient plutôt l’apanage, au départ, de voitures de sport et haut de gamme, nous en avons l’habitude notamment chez Mercedes. Et cela s'est généralisé, chez Bentley, Alfa Romeo, Jaguar et même Citroën sur son Cactus brésilien. Et, de fil en aiguille, la tendance étant devenue une mode, de nombreux constructeurs y sont allés de leur édition Black, y compris sur des modèles à priori pas vraiment pensés pour la recherche de style.

Plus connu sous le nom de L200, mais aussi dénommé Strada aux Philippines ou rebadgé Fiat Fullback sur le vieux continent jusqu’à son retrait du marché en 2019 (les pubs avec Chuck Norris n’ont pas suffi), le Triton est vendu sous ce patronyme mythologique en Australie, en Israël et dans de nombreux pays asiatiques comme le Japon et la Thaïlande, son premier marché, où il est d’ailleurs produit. Renouvelé par une 6ème génération en 2023, le Triton propose des motorisations essence et diesel 2.4 litres, autant dire que ce n’est pas vraiment adéquat avec la réalité européenne.

La panoplie de base

La finition se remarque d'abord sur le calandre, avec le "Dynamic Shield" normalement chromé et ici peint en noir brillant. Le thème noir s’étend aux coques de rétroviseurs, aux poignées de porte, à la poignée du hayon et aux jantes en alliage de 18 pouces. Pour compenser l'aspect monochrome, les designers ont incorporé des accents de titane fumé sur les marchepieds latéraux et le pare-chocs arrière.

La Black Edition est exclusivement disponible en Graphite Grey ou White Diamond. À l’intérieur, une cabine noire avec des surpiqûres blanches contrastées domine, contrastée par la garniture de toit de couleur claire. Les fonctionnalités standard comprennent un système d'infodivertissement de 9 pouces et une suite de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

La Black Edition est propulsée par une version de milieu de gamme du moteur turbodiesel de 2,4 litres , avec 184 CV et 430 Nm de couple, proposée exclusivement avec une transmission automatique à 6 rapports et une propulsion arrière.