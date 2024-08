Maserati annonce une version plus radicale de la MC20

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Le vendredi 16 août, dans le cadre du traditionnel et incontournable événement « The Quail, A Motorsports Gathering » en Californie, Maserati se prépare à dévoiler sa nouvelle création, une version encore plus performante de la MC20.

Fruit de l'expérience du Trident sur la piste et dédiée à "ceux qui ne souhaitent pas sacrifier des performances extraordinaires sur la route", la super sportive Maserati sera conçue, développée et produite entièrement en Italie. Cette « super » MC20 va hériter de la Maserati GT2, engagée depuis l’an passé en compétition. Maserati a déjà sorti les MC20 Icona et Leggenda, rendant hommage à la MC12, ainsi que la MXtrema, supercar non homologuée pour la route basée sur la MC20 GT2, et poussée à 740 CV, mais il s’agira bien cette fois-ci d’une voiture homologuée.

ADN de course

Maserati promet une voiture « unique en son genre, à l'esthétique incomparable, définie par une large gamme d'options de personnalisation, avec des détails typiques d'une voiture de course sans sacrifier le confort et les caractéristiques des modèles de route. » Pour l’instant, il faut se contenter d’une image teaser, qui montre dans la pénombre une vue de profil de la partie avant. On peut distinguer un aérodynamisme qui semble plus poussé. On peut imaginer aussi que la puissance du V6 Nettuno (qui équipe aussi la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale) sera augmentée, par rapport aux 630 CV de base de la MC20.

La première mondiale de cette nouvelle Maserati se fera en présence de Giovanni Perosino , directeur du marketing et de la communication de la marque et de Klaus Busse , responsable du design de Maserati. Le cadre exclusif de The Quail accueillera également les MC20 Icona et MCXtrema .