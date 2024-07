Manhart BMW Serie 8 E31 : le passé revisité

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Manhart est moins connu que Brabus, Abt ou même que le très controversé Mansory, mais c’est un préparateur allemand qui s’est fait un nom avec ses kit de carrosserie parfois "bling bling" (mais c'est ce que cherche la clientèle !) et ses modifications mécaniques.

La M8 qui n'est jamais sortie

Lorsque BMW a dévoilé la première génération de la Série 8 en septembre 1989, le coupé de luxe a fait sensation avec sa ligne élancée et aplatie, son V12 de 5,0 litres en aluminium, et son haut niveau technologique, matérialisé par une pédale d'accélérateur électronique et de systèmes de contrôle de stabilité et de traction. À l'ouverture des grandes portes, le coupé, dépourvu de montant B, abaissait légèrement ses vitres latérales et les passagers s'asseyaient dans des sièges sport avec ceintures de sécurité intégrées.

La Série 8 originale a toujours été plus une splendide GT qu'une « vraie » voiture de sport tout au long de sa vie : une M8 basée sur la E31 était à l'époque en développement et était déjà fait l'objet de rumeurs dans les médias, mais n'est finalement jamais arrivé sur le marché. On parlait alors d’une M8 de 640 chevaux, avec un kit carrosserie spécial, qui restera de l’ordre du fantasme et que BMW n’a dévoilé que bien des années plus tard.

Le fer de lance de la série E31 reste donc la 850 CSi propulsée par un V12 de 5,6 litres développant 380 ch. Surfant sur une tendance retro déjà à l’origine de pléthore de projets plus enthousiasmants les uns que le autres, la division Classic Cars de Manhart se consacre à la restauration, à la personnalisation et à l'optimisation de voitures de sport et de classiques sportifs. Un coupé E31 a ainsi été au cœur d’un projet de 3 ans de labeur, qui, en quelque sorte, concrétise une alternative à la M8 rêvée d’époque.

Un moteur plus récent, mais avec 4 cylindres en moins

La principale modification concerne le moteur. Le V12 de 5,0 litres de l'ancienne 850i de l'année modèle 1990 a été remplacé par le moteur S62B50 tout aussi volumineux de la BMW E39 M5, mais avec quatre cylindres de moins. Suite à l'optimisation des performances, le moteur M envoie désormais 420 ch aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Plus encore que l'augmentation de puissance d'environ 120 ch par rapport au V12, la conception considérablement plus agressive du moteur S62 a une influence sur les caractéristiques du véhicule, désormais connu sous le nom de MANHART MH8 5.0 V8 Limited 01/05. Le changement d'attitude, qui veut transformer la luxueuse GT en une puissante voiture de sport pur-sang est souligné acoustiquement par le grondement à basse fréquence du système d'échappement sport MANHART en acier inoxydable.

Relooking subtil et intérieur raffiné

Du côté esthétique, l'art savant du restomod consiste à moderniser sans trahir la ligne et l'aspect global de l'époque, sinon cela n'a aucun intérêt. Les passages de roues sont les hôtes de jantes en alliage MANHART Concave One, mesurant 9×20 et 10,5×20 pouces, chaussées de pneus Continental Sport Contact 7 en 255/30R20 et 295/25R20. L'amélioration touche aussi les freins avec de puissants étriers fixes à 4 pistons et des disques de frein perforés de 340 millimètres sur l'essieu avant, clairement visible à travers les roues filigranes à doubles rayons.

Les ressorts d'abaissement associés aux amortisseurs Bilstein B6 confèrent à la Série 8 une apparence encore plus rabaissée, tandis que les combinaisons roue/pneu sont également alignées horizontalement avec les ailes à l'aide des entretoises propres à l'entreprise. Bien entendu, toutes les pièces d'essieu ont été remises à neuf dans le cadre de la restauration, et tous les caoutchoucs et roulements ont été renouvelés.

L’apparence dynamique de la MH8 5.0 V8 a été retravaillée, en installant une jupe avant et la jupe arrière plus costaudes de la 850 CSi, des rétroviseurs extérieurs M coulissants et une lèvre de spoiler aérodynamique sur le couvercle du coffre.

L'intérieur et le cockpit sont également élégamment sportifs : les sièges, la banquette arrière, les panneaux de porte et latéraux ainsi que le tableau de bord et la console centrale du 2+2 places ont reçu un nouveau cuir et présentent désormais des applications et des surpiqûres colorées. Il en va de même pour les nouveaux revêtements du volant sport BMW, du levier de vitesses et du frein à main, qui ont été finis en Alcantara souple. Le même matériau rehausse également le ciel de toit, notamment les panneaux de montant, les coques arrière des sièges sport intégraux et la plage arrière.