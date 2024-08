Les VE Audi / SAIC sans les anneaux d'Audi ?

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Citant des sources internes, Reuters indique ainsi qu’en vue de se différencier de ses modèles déjà en vente en Chine et rajeunir l’image de ses nouvelles voitures électriques, Audi envisage de commercialiser les modèles issus de sa collaboration avec SAIC sans y apposer les célèbres anneaux.

On devrait connaître au plus tard en novembre prochain ce qui devrait remplacer le logo de la marque à l'avant et à l'arrière des nouveaux VE. Le constructeur allemand prévoit en effet Audi de présenter ses premiers modèles issus de la collaboration avec le constructeur chinois SAIC à cette date.

Pas de détail pour l’instant sur le modèle commercialisé

Pas d'autres détails non plus à l’heure actuelle sur le modèle, qui sera vendu en Chine à partir de 2025. Dans une annonce précédente, Audi avait déclaré qu'il entendait utiliser le partenariat avec SAIC pour introduire des modèles électriques dans des segments non couverts actuellement sur le territoire chinois.

Q4 e-tron et Q5 e-tron commercialisés à l’heure actuelle en Chine

Audi propose actuellement en Chine les modèles Q4 e-tron et Q5 e-tron issus de la plate-forme MEB. Ces derniers ne sont pas issus des modèles thermiques (fabriqués au Mexique), mais correspondent à la version Audi du VW ID.6 X, un SUV électrique destiné au marché chinois.

Les deux modèles sont produits ensemble sur le site chinois de Anting .

En avril dernier, Audi a présenté la version chinoise de son premier modèle basé sur la plate-forme PPE, le Q6 e-tron, lors de l'Auto China à Pékin. Le véhicule est construit par FAW-Audi dans son propre usine dédiée à la plate-forme PPE.

SAIC, soutien d’Audi dans un contexte de retard de la plateforme SSP

Selon un article précédent de Reuters, Audi pourrait raccourcir de plus de 30 % le délai de lancement sur le marché grâce à la coopération avec SAIC. Le constructeur automobile allemand a besoin du soutien des Chinois alors que la nouvelle plateforme SSP du groupe devrait être retardée de plusieurs années.

Audi veut pouvoir maintenir des livraisons jusqu'au lancement retardé du fleuron électrique de VW, le Trinity, basé sur la nouvelle plateforme SSP du groupe).

Le lancement sur le marché du Trinity n'est pas attendu avant 2029 (dans certains cas, on parle même de 2030), donc aucun modèle Audi sur cette plateforme ne peut être attendu avant. Selon le calendrier initial, le Trinity devait faire ses débuts en 2026.

