Le Ford Evos devient Mondeo Sport

La Ford Mondeo a disparu d'Europe depuis longtemps, mais le patronyme est toujours présent en Chine, où une 5ème génération, spécialement étudiée pour ce marché, a été lancée en 2022. Dans le but de stimuler l'intérêt des acheteurs pour le crossover Evos, la coentreprise Changan Ford l'a relancé sous le nom de Mondeo Sport, communiquant mieux ses liens étroits avec la berline Mondeo.

Le nom change, pas le look

Il s'agit en fait d'une version légèrement mise à jour du crossover Ford Evos à 5 portes, produit depuis 2021 par la coentreprise Changan Ford et dérivé de la berline locale Ford Mondeo. Le changement de nom a permis de regrouper les deux modèles en une seule famille, ce qui est tout à fait logique. De plus, une nouvelle couleur jaune apparaît dans la palette Ford Mondeo Sport – à l’image de la voiture électrique Ford Mustang Mach-E. Esthétiquement, rien à signaler : les seules différences sont le lettrage Mondeo sur le hayon, les badges Sport et la palette de couleurs rafraîchie, y compris la teinte jaune illustrée de la Mustang Mach-E .

Le crossover à cinq portes mesure 4 920 mm de long, ce qui le rend 15 mm plus court que la berline à quatre portes. Les deux modèles partagent le même empattement de 2 945 mm, mais la Mondeo Sport est légèrement plus haute avec une garde au sol de 168 mm.

L’intérieur a également été largement repris, avec le groupe d’instruments numériques de 12,3 pouces et l’écran tactile 4K de 27 pouces exécutant le système SYNC+ 2.0 de Ford. Le coffre du crossover a une capacité de 527 litres, pouvant atteindre 1 550 litres lorsque les sièges sont rabattus.

Hybride seulement

Le moteur hybride, auparavant réservé à la berline, a finalement été intégré au crossover renommé, devenant ainsi sa seule option de motorisation. Il comprend un moteur EcoBoost quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et un seul moteur électrique, ce qui donne une puissance combinée de 309 CV. C'est plus puissant que le Ford Evos sortant à moteur ICE uniquement qui produisait 238 CV. Comme pour toutes les versions de la Mondeo, la puissance est transmise aux roues avant via une boîte de vitesses CVT. Selon Ford, l'autonomie CLTC de la Mondeo Sport hybride peut atteindre 915 km avec un réservoir plein d'essence. On connaît néanmoins les « largesses » de la norme chinoise en la matière.

La Ford Mondeo Sport sera bientôt disponible à la commande en Chine, après ses débuts au Salon international de l'auto de Chongqing. Le prix commence à 209 800 ¥ (28 946 $) pour la Mondeo Sport standard et à 229 800 ¥ (31 706 $) pour la version ST-Line, correspondant aux prix de la berline hybride Mondeo équivalente.